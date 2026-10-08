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SK海力士傳選定高盛、摩根士丹利主辦Solidigm百億美元IPO

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Solidigm AI中央實驗室配置192顆Solidigm D5-P5336 SSD。 Solidigm官網
Solidigm AI中央實驗室配置192顆Solidigm D5-P5336 SSD。 Solidigm官網

SK海力士旗下Solidigm（思得）據傳已選定高盛摩根士丹利，籌辦明年在美國上市，預計募資約100億美元，並正與兩家銀行敲定上市前安排新一輪籌資。

彭博引述知情人士報導，摩根大通、花旗和瑞銀也已獲選參與承銷。彭博先前報導，Solidigm最快2027年上市，估值可能高達1,000億美元。

知情人士表示，討論仍在進行，細節可能調整，也可能再增加承銷銀行。路透最早報導這次IPO的籌資規模。

SK海力士發言人表示，子公司Solidigm正在評估提升事業競爭力的各種選項，目前尚未敲定具體計畫。

SK海力士是全球第二大記憶體業者，今年7月在美國上市籌資265億美元，創非美國企業歷來最大規模。不過，儘管仍有大型上市案，美國IPO步調已放緩。智慧戒指業者Oura等多家企業近日延後原訂上市計畫。Anthropic預計在美國感恩節前上市，AI競爭對手OpenAI和快閃記憶體業者鎧俠控股等企業，則把上市目標放在明年。

SK海力士收購英特爾快閃記憶體事業後，於2021年將其更名為Solidigm。該公司如今已轉型為AI資料中心所需的高容量儲存裝置供應商。

Solidigm於8月與CoreWeave達成協議，供應企業級固態硬碟，支援其AI雲端平台。根據官網，其他客戶包括Vast Data、戴爾和騰訊。

Solidigm總部位於美國加州蘭喬科爾多瓦，全球設有13個據點，包括墨西哥、加拿大和中國大陸，員工超過2,000人。

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