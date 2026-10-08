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Fed多數官員估年底再升息！市場押注10月維持利率不變

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Fed官員一致支持升息，大多數認為年底前還應再升一次，但對升息理由和後續步調仍有分歧。路透
Fed官員一致支持升息，大多數認為年底前還應再升一次，但對升息理由和後續步調仍有分歧。路透

聯準會（Fed）9月會議紀錄顯示，官員一致支持升息，大多數認為今年底前還應再升一次，但對升息理由和後續步調仍有分歧。會後就業成長不如預期，加上重要官員表示不必急於行動，已使市場預估10月升息的機率降至約20%，10月14日公布的通膨數據將是下一個關鍵。

Fed周三公布9月15日至16日會議紀錄，19位與會官員都支持提高利率，具有表決權的委員也一致通過升息1碼（0.25個百分點），將聯邦資金利率目標區間提高至3.75%至4%，是2023年7月以來首次升息。

同意升息，理由卻不同

多位官員認為，升息是防範風險的必要措施，可避免需求強於預期或新的供給衝擊，使通膨持續高於2%目標。另一批官員則認為，依照經濟展望，利率本來就有必要提高，而非只是預防性措施。

會議紀錄指出，幾位官員認為經濟成長動能增強，就業市場也「接近充分就業」。幾位官員並表示，9月升息前的利率對經濟沒有抑制作用，或僅有輕微影響。

即使長期美債殖利率近日上升，多位官員仍認為金融情勢有利經濟成長，主因股價今年大幅上漲，公司債利差也維持在低檔。Fed主席華許在會後記者會表示，升息是為了減少「一部分寬鬆」，這番話當時促使市場押注10月可能再升息。

大多數官員認為，年底前再升息一次可能較為適當。18位提出利率預測的官員中，有16位預期今年還會升息；整體預測則顯示，2027年不再升息。不過，官員強調，每次會議都會保持開放態度，未來決策仍取決於新資訊、經濟展望和風險變化。

會後數據轉弱，10月升息押注降溫

9月會議後公布的數據，已使市場重新評估升息步調。聯邦資金期貨周三反映的10月升息機率約為19%至20%，低於一周前約38%，更遠低於9月升息後一度達到的約70%。對Fed政策最敏感的2年期美債殖利率，過去一周下降逾10個基點，接近4.8%。

不過，暫停升息不代表升息告終。官員仍認為通膨過高，數位官員，包括7月曾反對維持利率不變、主張升息的三位委員，也可能在10月多數決定按兵不動時，再度投下反對票。10月14日公布的9月消費者物價指數（CPI），可能影響月底會議的決定。

長期殖利率上升，通膨預期仍高

會議紀錄也顯示，官員將長期殖利率上升歸因於市場預期Fed提高利率、AI基礎建設擴張，以及經濟成長穩健。幕僚另指出，美國財政部宣布及執行公債買回計畫所帶來的不確定性，也可能是殖利率上升的原因之一。

財政部8月宣布擴大買回已發行的長期公債，但對殖利率影響有限，目前仍接近2002年以來高點。紐約聯準銀行周三公布的調查也顯示，民眾對未來一年物價上漲的預期升至2023年5月以來最高，凸顯Fed即使放慢升息，仍須面對持續的通膨壓力。

Fed 升息 會議

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