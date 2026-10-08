今晨國際頭條一次看／AI舉債潮升溫 美死囚行刑失敗後甦醒

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

甲骨文博通SpaceX洽巨額融資 搶買AI晶片

Oracle, Broadcom and SpaceX Seek Blockbuster Debt Deals to Pay for AI Chips

摘要

華爾街日報報導，甲骨文、博通與SpaceX正洽談數百億美元級債務融資，為AI晶片與資料中心擴建籌資。博通為與OpenAI共同開發的客製AI晶片尋求逾500億美元資金，SpaceX另洽400億美元採購輝達晶片。

為何重要

AI基建正快速轉向巨額債務融資，晶片採購不再只是科技公司資本支出，也開始直接牽動信用市場與融資成本。

華盛頓郵報

川普擬把自家高球場改造成新大衛營

Trump wants to turn his West Palm Beach golf club into the new Camp David

摘要

川普擬把位於佛州西棕櫚灘的自家高爾夫俱樂部改造成總統度假與接待外賓的「新大衛營」。方案要求棕櫚灘郡把部分郡有土地交給聯邦政府，由川普出資興建總統住所與設施，其餘球場仍維持私人經營。

為何重要

若成案，總統官方設施將與川普家族私人球場並存，公共土地、總統職務與私人商業利益的界線將受到檢視。

金融時報

SpaceX舉債400億美元買輝達晶片 信用風險跳升

SpaceX credit risk jumps on worries over its borrowing spree

摘要

SpaceX計畫籌措400億美元債務購買輝達晶片，市場對其舉債速度的疑慮升高。五年期信用違約交換顯示，為100萬美元債務投保的年成本已升至1.94萬美元，6月僅1.1萬美元；公司擬以100億美元貸款與300億美元債券籌資。

為何重要

SpaceX大舉舉債把AI競賽延伸到信用市場；若風險溢價升高，科技業擴張算力的資金成本也會被推高。

衛報

死囚派克行刑失敗後甦醒 雙臂無法活動

Christa Pike ‘angry, confused’ and unable to move arms after failed execution, lawyers say

摘要

律師稱，50歲田納西州死囚派克接受兩劑致死藥物後未死亡，一度被宣告腦死並準備撤除維生系統，隔天卻甦醒說話。她目前有肺炎與血栓，雙臂重傷無法活動；法官已下令州政府保存執刑相關證物。

為何重要

執刑失敗後若再面臨死刑，案件將從執刑事故升高為憲法與人權爭議，也直接挑戰致死注射制度的可信度。

路透

特斯拉施壓歐盟核准全自駕 監管機關開始鬆動

Tesla is browbeating the EU to approve its ‘Full Self-Driving’ tech. The pressure is working.

摘要

路透調查指出，特斯拉為爭取歐盟核准「全自動輔助駕駛」（FSD），直接要求監管機關降低安全審查強度，並以社群動員支持者施壓。荷蘭已取得關鍵核准、推進27國表決；但7名交通安全研究者認為，特斯拉資料不足以證明FSD能降低致命事故。

為何重要

FSD若獲全歐核准，特斯拉將打開歐洲市場；但安全證據能否支撐監管決策，也將成為歐盟科技治理的重要案例。

美聯社

死囚派克行刑失敗6天後甦醒 律師籲減刑

Christa Pike is angry and confused after surviving execution attempt, attorney says

摘要

田納西州死囚派克在致死注射失敗6天後甦醒，律師說她醒來先問「我在哪裡？」與「你是誰？」。她仍無法移動雙臂或吞嚥，並有肺炎、手臂血栓與認知混亂；法官下令州政府保存執刑證據，律師並請求州長減刑。

為何重要

派克被認為是首位接受致死注射後存活者，案件再度引發對美國死刑程序的檢視，也牽動她是否可能再次遭執刑。

（本文與AI協作）