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AI拉動記憶體漲價…三星獲利衝上八倍 創新高但不如預期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
三星電子上季初步財報遜於市場所料。路透
三星電子上季初步財報遜於市場所料。路透

三星電子受惠於記憶體價格大漲和AI基礎建設投資熱潮，第3季營業利益增至去年同期的八倍以上，達107.4兆韓元（801億美元），再創新高，但略低於市場預估。

分析師平均原估營業利益為108.7兆韓元。三星周四公布的初步財報顯示，營收為195兆韓元，也低於預期。

創紀錄的獲利和市場高度期待，凸顯AI熱潮正大幅改善三星、SK海力士和美光的獲利環境，資料中心業者競相採購AI伺服器所需的記憶體晶片。研調業者Counterpoint Research將第3季DRAM價格季漲幅預測，從5%至10%上修至10%至20%，指出客戶正提前下單，供應商的議價能力也在增強。

這波熱潮已扭轉三星半導體事業的處境。幾年前，需求大幅衰退曾使該事業陷入虧損；如今，AI基礎建設吸收大量先進DRAM需求，三星也在高頻寬記憶體（HBM）領域逐步追趕SK海力士。HBM是搭配輝達等業者AI加速器使用的關鍵晶片。南韓貿易數據也反映這波強勁需求，9月半導體出口增至去年同期的三倍以上。

分析師平均預估，三星晶片部門第3季營業利益為110兆韓元，電子產品部門則將虧損。三星預計本月底前後公布完整財報。

不過，半導體產業向來景氣起伏劇烈，投資人對獲利暴增仍抱持一定疑慮。三星和SK海力士目前正擴充產能，也愈來愈積極投資AI業者，希望帶動更多產品需求。

三星 記憶體 漲價

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