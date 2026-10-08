台積電ADR跌2.1% 台指期跌落5萬點

台積電ADR周三跌2.1%，收在472.20美元，較台北交易溢價16.5%。馬斯克表示，Terafab晶圓廠將由旗下企業獨立建造與營運，粉碎Terafab可能由台積電經營的傳聞。

台指期夜盤收盤漲375點至49,593點，漲幅0.8%。台灣加權股價指數周三跌16.18點，收在歷史新高49,806.37點。台積電（2330）平盤收在2,585元。

通膨和借款成本疑慮拖累美股周三收低，標普500和那斯達克從歷史新高回落。聯準會（Fed）會議紀錄顯示，多數官員預期今年再升息，但市場仍押注10月按兵不動。

道瓊工業指數下跌341.41點，收51,179.87點，跌幅0.7%；標普500指數下跌17.16點，收7,801.77點，跌0.2%；那斯達克綜合指數下跌61.20點，收27,538.69點，跌0.2%。標普500和道瓊結束連四天漲勢，那斯達克則是六個交易日來首度下跌。

費城半導體指數下跌1.2%，今年累計漲幅仍超過80%。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後，新台幣）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價（新台幣）溢價率（%）

台積電 TSM 3,011.27 -2.09 2,585.00 16.49

日月光投控 ASX 729.54 -2.18 732.00 -0.34

聯電 UMC 148.65 +0.52 148.50 0.10

中華電 CHT 145.97 -0.65 145.50 0.32

註：溢價率為負值表示折價。