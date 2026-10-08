美股收盤…美債殖利率衝24年高點 標普500、那斯達克自歷史新高回落

美債殖利率一度攀至24年高點，油價也居高不下，通膨和借款成本疑慮拖累美股周三收低，標普500和那斯達克從歷史新高回落，晶片股跌1.2%。聯準會（Fed）會議紀錄顯示，多數官員預期今年再升息，但市場仍押注10月按兵不動。

道瓊工業指數下跌341.41點，收51,179.87點，跌幅0.7%；標普500指數下跌17.16點，收7,801.77點，跌0.2%；那斯達克綜合指數下跌61.20點，收27,538.69點，跌0.2%。標普500和道瓊結束連四天漲勢，那斯達克則是六個交易日來首度下跌。

费城半導體指數下跌1.2%，今年累計漲幅仍超過80%。台積電ADR跌2.1%。馬斯克表示，Terafab晶圓廠將由旗下企業獨立建造與營運，粉碎Terafab可能由台積電經營的傳聞。

SpaceX另因傳出正洽談籌資400億美元、用於採購輝達（NVIDIA）晶片，股價下跌2.5%。這筆融資若成案，將是AI基礎建設規模數一數二的的融資案。

羅素2000小型股指數跌1.3%，收2,793.20點，較今年稍早高點低約9%，逼近通常以從高點下跌10%界定的修正區間。標普500的11大類股中，工業股跌幅最大，醫療保健股表現最好。

美債殖利率先升後回落 房貸與企業舉債成本受關注

美股早盤一度大跌，主因美債殖利率延續近日升勢。10年期殖利率盤中升至5.361%，創24年高點，但390億美元公債標售需求強勁，帶動殖利率回落，美股也縮小跌幅。

美國2年期公債殖利率終場下降2.7個基點至4.762%；10年期上升0.6個基點至5.276%；30年期上升2個基點至5.660%，逼近2002年以來高點。

市場擔心通膨、政府支出增加，以及科技業大舉借款興建AI基礎設施，要求持有債券須獲得更高報酬。美國銀行全球研究策略師指出，今年全球「債市熊市」主要反映各國央行政策轉變。

殖利率上升也打壓房貸市場。Bankrate資料顯示，美國30年期固定房貸平均利率為7.52%，徘徊在近三年高點。SPDR標普住宅建商ETF下跌2.6%，今年累計跌逾8%；住宅相關股票和住宅建商股指數則各跌2.3%和2.9%。

Fed多數官員預期今年再升息 10月機率仍低

Fed周三公布的9月會議紀錄顯示，19位決策官員都支持當月升息，多數預期今年還會再升。不過，官員對升息理由看法不同：部分認為須防範能源價格衝擊推升通膨，另一些則主張抑制需求帶來的物價壓力。

部分官員將升息視為防範未來通膨風險的措施，而非單純回應當前經濟情況。TradeStation的David Russell表示，目前政策對經濟的抑制力並不強，通膨又高於目標、多數經濟活動仍穩健，今年可能還會升息一次。

芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預估Fed在10月再升息的機率為17.2%，低於一周前的37.6%。GLOBALT資深基金經理人Thomas Martin表示，市場仍預期Fed將進一步升息，但未必每次會議都會行動，目前反映的是10月暫停升息。

瑞銀指出，即使Fed暫停升息，若投資人持有長期債券所要求的期限溢酬仍高，長期殖利率也未必下降。美國銀行策略師則提醒，債券正成為股票的重要競爭選項，而投資人期待偏高，也使股市更容易受到表現不如預期的打擊。

油價仍高 財報季將檢驗AI支出與消費力

紐約原油期貨下跌1.16美元，收每桶88.28美元，跌1.3%；布蘭特原油仍收在每桶100美元上方。交易員一方面關注伊朗加強攻擊荷莫茲海峽船隻，另一方面也觀察中東石油運輸仍維持的情況。

葉門胡塞反抗軍持續攻擊沙烏地阿拉伯石油設施，墨西哥灣部分產油作業也因風暴疑慮暫停。殼牌預期第3季煉油利潤率將創新高，主因中東航運遇襲限制全球燃料供應。

美元因避險需求恢復漲勢，黃金期貨下跌45.40美元，收每英兩4,113.80美元，跌1.1%。法國財政疑慮也持續受到關注，但法國財政部表示，不會改變公債發行策略。

個股方面，美國聯邦貿易委員會（FTC）和農業部調查農業設備市場可能的妨礙競爭行為，拖累迪爾下跌3.8%，收656.87美元；AGCO跌6.1%，收109.15美元；開拓重工跌5.7%，收813.83美元。

微軟漲0.1%，該公司公布採用輝達晶片的新款旗艦筆電售價和上市安排，宣稱部分AI工作表現優於同級蘋果機型。

第3季財報季預計下周隨多家大型金融業者公布業績而全面展開。投資人將檢視龐大的AI支出是否開始帶來成果，也將從財報尋找通膨壓力下美國消費力的線索。倫敦證券交易所集團（LSEG）資料顯示，分析師預估標普500企業第3季整體獲利年增30.6%。