因應債市震盪 法國研議增發短期公債

隨投資人對長期借款給法國政府的意願降低，法國正研議擴大發行短期公債。財長勒斯鳩表示，面對投資人對法國財政困境的擔憂，法國在發行新公債時將採取更策略性作法。

華爾街日報指出，法國政府公債連月來的拋售潮在最近數週加劇，推升長期借貸成本逼近2002年以來的最高水準。投資人深感擔憂的是法國政局陷入僵局，恐讓政府根本無法有效控制公共開支。儘管勒斯鳩（Roland Lescure）6日承諾讓削減支出方案在國會過關，但這仍未能消除市場對法國正走向債務螺旋的恐慌。

法國殖利率曲線陡峭程度當前更形顯著，2年期與10年期公債殖利率利差已擴大至約1.3個百分點。差距擴大意味法國長期借貸成本攀升的速度明顯快於短期借貸成本。7日法國10年期公債殖利率升至4.91%，2年期公債殖利率則升至3.61%。

包括美國與英國在內的其他國家，近年來也相繼轉向發行更多短天期債務。美國在財長貝森特（ScottBessent）主導下持續回購長期公債，試圖壓低長天期殖利率。

分析師指出，長天期公債需求減弱，部分原因在於市場結構性的轉變。以往穩定的長線買家（例如退休基金與外國政府）紛紛退場；與此同時，投資人也開始針對借錢給高債務國家的風險，要求更高的風險補償。

相較於美國公債平均約6年的到期年限，法國公債整體天期相對較長，平均存續期間約為8.5年。勒斯鳩坦言，近期10年期公債標售進展順利，但30年期長天期公債的市場需求「目前確實較棘手」。

轉向短期債券並非沒有風險。由於短天期債務的借貸成本重新定價頻率更高，一旦利率出現波動或飆升，將會更快反映在政府的利息支出帳單上。

此外，短天期與長天期借貸成本間的關係也可能反轉。短期債務的利率與央行政策利率的連動性較高。2022至2024年的高通膨期間，隨各國央行升息以抑制通膨，短期借貸成本一度飆升至高於長期借貸成本的水準。

市場人士指出，短期借貸成本高於長期借貸成本形同預示「未來經濟會變差」。這會讓銀行不願意放款、企業不敢投資、民眾借錢變難，最終很可能把經濟推向衰退。