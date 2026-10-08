聯準會公布9月會議紀要 10月可能不動、12月再升息

美國於9月進行3年多來的首次升息後，聯準會（Fed）今天公布9月的會議紀要，顯示決策官員不認為有迫切在10月的下次會議升息的必要。多位高層暗示12月再升息也不遲。

華爾街日報指出，會議紀要顯示官員一致支持9月升息，以因應持續的通膨壓力；部分官員認為，光是目前對物價上漲的展望，就足以構成升息理由。

多數官員在9月會議提交的利率預測中，都預估聯準會今年剩下的10月、12月最後兩次政策會議將再升息一次，只有少數幾名官員預測兩次會議都會升息。

但按聯準會公布的9月會議紀要，並未反映出決策官員已有明確計畫準備在10月再次升息。這樣的展望也與近期幾名重要決策官員的談話一致；他們暗示，進一步升息可以等到12月再進行。

CNBC財經新聞網報導，聯準會今天公布9月的政策會議紀要。內容顯示，為遏止已連續5年高於目標水準的通膨，決策官員普遍預期在今年底前還會再升息一次。

不過會議紀要並未具體點名升息時間點，僅表明在物價居高不下、就業市場維持穩定的背景下，今年內很可能迎來第2次升息。聯準會接下來將於10月28及12月9日分別舉行今年最後兩次利率決策會議。

而根據近期最新數據與決策官員的發言顯示，10月再度升息的機率不高。

聯準會錨定的通膨指標、8月個人消費支出（PCE）物價指數年增率為3.4%，核心PCE則為3.0%。雖然兩者仍明顯高於2%的官方目標，但受益於部分計算權重的調整，實際數值已大幅低於市場預期；多位官員近期也陸續表態，指當前無須操之過急。