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IMF總裁：殖利率狂飆、債務占比近100% 各國應節流

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
IMF總裁喬治艾娃警告全球債務占GDP近100%，殖利率飆升推高借貸成本，呼籲各國控制支出。法新社
IMF總裁喬治艾娃警告全球債務占GDP近100%，殖利率飆升推高借貸成本，呼籲各國控制支出。法新社

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，隨公債殖利率飆升將借貸成本推至幾十年來的高點，各國政府得面臨艱難政治抉擇。她呼籲決策官員控制支出，以因應這波債市壓力。

英國「金融時報」報導，喬治艾娃（KristalinaGeorgieva）7日在新加坡發表談話，為下週將於曼谷舉行的IMF與世界銀行（WB）年會暖場。她表示，全球的債務在國內生產毛額（GDP）的占比即將突破100%，過高的財政赤字及沉重的償債成本，已成為影響全球經濟健康的主要因素。

喬治艾娃今天談及近期全球債市拋售潮，指伊朗戰爭引發的能源價格上漲，已將美、德與日本10年期公債殖利率推升至幾十年來高點，且「仍在持續攀升」。

近幾個月來，全球債券市場大幅下跌。投資人正面對多重不利因素交織，包括中東戰事持久化、全球一些主要央行升息，以及許多富裕國家公共債務負擔日益沉重。

她說：「在預算空間緊縮、且各項支出需求彼此傾軋（包括國防支出）的情況下，高殖利率正推升利息負擔。而政策利率走高，也會帶動短天期利率上升，直接增加短期債務的融資成本。」

喬治艾娃表示，自新冠疫情以來，各國財政赤字一直過大，推動財政整頓已是當前迫切要務，「目前情勢需要一套迅速且全面的政策回應」。

她表示，對歐元區高負債國家而言，當前情勢尤其具有挑戰性。近幾週來，法國成為債券市場關注焦點，民眾走上街頭抗議政府支出計畫，認為其財政緊縮措施過於嚴苛，市場投資人擔心法國政府根本推不動節流計畫恐導致國家債務失控，紛紛拋售法國公債。

喬治艾娃也提到，義大利、葡萄牙與愛爾蘭特別容易受到這波全球債市拋售衝擊。

各國財長與央行總裁下週將齊聚曼谷，討論全球經濟面臨的風險。喬治艾娃指出，雖全球經濟至今對各種衝擊展現「驚人適應能力」，但這種韌性未來幾個月恐將面臨考驗。

她點名先進人工智慧（AI）迅速普及，以及能源價格持續高檔，可能成為擾亂經濟的因素。

她表示，AI雖然帶動經濟成長，但影響並不均衡，可能進一步加劇全球不平等；伊朗戰爭造成的能源衝擊雖已「大致受到控制」，但油價仍維持在每桶約100美元水準。隨著北半球進入寒冷季節，加上部分富裕且能源密集的國家競相儲備能源，油價仍可能進一步上漲。

IMF 殖利率 債務

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