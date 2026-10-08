油價與各國債台高築夾擊 全球債市拋售潮再起

全球債市7日再爆拋售潮，受通膨陰影與各國沉重公債負擔衝擊，美、英長期借貸成本都被推升至數十年高點。從華府、巴黎到東京都壟罩在政府公債遭大舉拋售、推高借貸成本的陰霾。

美英長天期公債殖利率狂飆 家庭與企業負擔沉重

英國「金融時報」指出，美國30年期國債殖利率盤中一度大漲0.09個百分點至5.73%，創2002年以來最高紀錄，隨後小幅拉回至5.69%。

伊朗戰事引發的通膨衝擊未褪，融資成本高漲進一步加劇美國家庭與企業的財務壓力。房貸利率的攀升尤為明顯，美國抵押貸款銀行家協會（MBA）數據顯示，美國30年期固定房貸平均利率7日升至7.49%，觸及近3年來最高程度。

大西洋彼岸的英國公債市場同樣難逃動盪。英國30年期公債殖利率盤中飆升0.13個百分點，一度達6.04%的28年新高，尾盤才小幅回落至略低於6%。

歐洲債市同步承壓 法國債務隱憂拖累歐元

歐洲公債同樣遭遇沉重賣壓，法國與義大利公債殖利率均走高逾0.1個百分點。法國10年期公債殖利率升至4.87%，逼近本月稍早創下的2002年後新高。市場對歐元區第二大經濟體法國正走向債務危機的隱憂揮之不去，拖累歐元兌美元走貶0.5%，盤中兌英鎊更觸及2025年中以來的新低。

花旗集團（Citi）短期利率交易全球主管辛格爾（Akshay Singal）說：「法國可能只是開端，絕不會是最後一個。」

辛格爾說：「一般常聽到『債券義勇軍』（bondvigilantes,指透過拋售公債或要求更高殖利率來制約政府過度支出的市場投資人）的說法，但我認為真正問題在於是否具備可信的財政政策。不幸的是當前全球都缺乏這類政策，這才是驅動債市拋售的真正推手。」

荷蘭國際集團（ING）外匯策略師佩索爾（Francesco Pesole）也指出，法國所引發的風險，正導致歐元出現個別且疲弱的走勢。

多重利空共振 全球股市全線回檔

市場投資人指出，推升這波殖利率飆升的動力，主要來自巨額債務隱憂、居高不下的國際油價及伊朗戰爭前景未明；加上美國的經濟數據走強，持續為美債殖利率增添上行力道。

瑞穗銀行（Mizuho）多元資產策略師葛梅茲列希蒂（ Evelyne Gomez-Liechti）表示，油價走高導致風險情緒惡化，引發拋售；面對如此劇烈的市場波動，即使當前殖利率水準頗具吸引力，退休基金等長線機構法人仍對買進長天期債券裹足不前。

債市動盪拖累股市表現。歐洲Stoxx 600指數下跌1%；美股在6日創下歷史新高後迅速回檔，標普500指數盤中跌0.3%，那斯達克100指數下跌0.4%。

低接買盤浮現 油價成關鍵轉折點

市場焦點目前轉向美國財政部本週的發債行動，包括7日標售390億美元10年期公債，以及預計8日發行220億美元30年期公債，這兩場標售將成為檢驗市場對高殖利率公債承接意願的關鍵指標。

部分投資人認為，經過近期劇烈拋售後，債券估值已漸具吸引力。資產管理機構Ninety One的多元資產收益主管史塔普佛德（John Stopford）表示，若拋售潮延續，債券將顯得極具性價比，接近6%的30年期美債「簡直物超所值」。

但也有像資產管理公司Keyridge Asset Management固定收益主管松頓（John Thornton）這類的提醒，認為殖利率目前看不出明顯天花板，「短期內唯一能扭轉局勢者，唯有油價出現實質性的顯著轉向」。

專家表示，總體而言當前全球投資人益發擔心通膨、戰爭、油價，以及政府債務太高，因而紛紛拋售政府債券，導致各國政府借貸成本飆升。債券殖利率上升代表的是債券價格下跌。

這波債市拋售的意涵包括政府借貸成本變高，企業和一般人的借貸成本也會跟著上升。借貸成本變高，企業未來獲利可能受影響，股市、房市、匯率都會受到衝擊。雖然殖利率變高讓公債看似有吸引力，但市場波動太大，長期投資者也不敢貿然接手。