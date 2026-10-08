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美國會揭微牛證券與中國關聯 標榜美企卻涉國安風險

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國國會跨黨派委員會今天發布報告指出，交易平台微牛證券（Webull）與中國政府有「結構性」關聯，構成美國國安風險，微牛證券今天早盤股價大跌18%。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on China）公布的新報告發現，微牛證券公開標榜自己是「一家美國公司」，但實際控制情況與其說法之間存在「巨大落差」。

微牛證券為數位投資平台，在全球擁有2800萬名用戶，總部設於美國佛羅里達州聖彼得堡（St.Petersburg）。

根據上述委員會獨家提供給美國財經媒體CNBC的調查結果，微牛證券暗中與中國政府有「結構性關聯」，對美國金融體系構成國安威脅。

該委員會指出：「微牛證券的所有權架構、技術人員、科技基礎設施、跨境資料傳輸、企業融資及合規架構，與中華人民共和國有結構性關聯。」

微牛證券則對這份報告提出異議。公司發言人表示，該委員會發布的報告「包含重大不實內容，以及缺乏依據的結論」，而且從未向微牛證券尋求澄清，「令人深感失望」。

國安 美企 風險 美國 中國

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