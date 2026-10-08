馬斯克下一步...攻太空資料中心

全球首富馬斯克要大舉採購輝達晶片來擴張AI資料中心之外，太空AI是他下一個重點發展方向，同時，旗下SpaceXAI也需要大力升級，才能與ChatGPT等大語言模型廠商一較高下。

外電報導，馬斯克積極強化AI算力布局，並正加速推動太空AI，規劃首批採用輝達晶片的Starmind AI1衛星於明年第4季開始發射，預計2028年進入大規模部署，時程較原先規畫至少提前一年。可以看出，馬斯克啟動兩面作戰，在太空AI與地面AI同步展開。

SpaceXAI方面，彭博資訊報導，馬斯克上個月才表示，已在美國孟菲斯地區打造的AI運算叢集Colossus 2，截至今年底的輝達晶片數量可能增加逾一倍。