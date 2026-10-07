AI投資熱潮對經濟有益無害？ 克魯曼：推升利率、排擠其他投資

人工智慧（AI）投資熱潮正助長美國經濟成長。但知名經濟學者克魯曼警告，巨大的資料中心支出也正推升利率，並且排擠掉所有其他投資。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼指出，超大規模雲端服務業者（hyperscaler）大舉發債籌資支應布建資料中心費用，顯然是造成美國長期利率最近勁升的主要因素；然而，市場利率飆升尚未遏阻AI投資熱，利率勁升的震撼卻正擴及非AI經濟。

換言之，所有挹注在興建資料中心和用來採購外國製半導體的資金，在為AI熱潮推波助瀾的同時，卻吸走了原本可投入其他投資的資金。

跡象顯示，興建資料中心似乎正導致資金和資源轉向，從興建房屋、辦公大樓和工廠移開。話雖如此，AI相關的硬體建設--資料中心所在的建築物--只占這波AI支出熱潮的一小部分。大多數資金都流向採購AI設備和軟體。

克魯曼指出，這正是AI支出不畏高利率的一大原因：借貸成本的高低，對繪圖處理器（GPU）這類會迅速折舊的資產關係不大，但對建築物這些長期資產卻影響甚鉅。同樣的道理也適用於AI設備和軟體的購置。

不止如此，AI投資熱潮還因為其他理由，排擠掉其他投資。除了利率升高之外，資料中心正吃掉大量的電力，對半導體晶片的需求也大，已導致記憶體大缺貨、晶片價格飆漲的「RAM末日」，衝擊從汽車到個人電腦等林林總總的產業。

這帶出三個問題。首先，新科技興起總是驅動投資熱潮嗎？答案是否定的。克魯曼指出，1990年代的科技榮景，並未排擠掉其他產業投資。事實上，當時非科技業投資不減反增，主因是1990年代美國那波榮景引來大量外國投資湧入，在其他投資成長的同時，也為科技業投資提供資金。

但美國這波AI投資熱潮並非如此，至少從國際收支帳數據看不出來。

其次，資金轉向AI投資，並抽離其他一切投資，從經濟角度來看合理嗎？未必。因為透過美國修改稅制，特別是依照總統川普的「大而美法案」的稅法調整，這波資料中心投資熱潮其實形同由美國納稅人埋單。

況且，AI投資巨浪滔滔，也未必是好的投資。Meta（昔稱臉書）砸800億美元投資「元宇宙」（metaverse），最後就不得不放棄那個燒錢的概念。若是政府計畫揮霍800億美元卻一事無成，必遭國會究責；但民間企業投資失敗，卻被視為沒什麼大不了。

第三個問題：AI投資熱潮會給經濟其他層面帶來多大風險？克魯曼指出，高利率導致金融壓力升高的事例日增。舉例來說，日前華爾街日報就刊出一篇文章，標題是「利率竄升正毀了商用不動產交易」。愈來愈多觀察家憂心，AI投資狂吸金，對私募信貸和其他監管鬆散的金融體系角落造成負面影響，嚴重程度可能出乎眾人意料之外。

克魯曼的結論是：AI投資熱潮浩浩蕩蕩，顯然正排擠掉其他投資。有別於掀起失業潮或泡沫爆破只是假想的風險，AI投資的「排擠效應」此刻正在發生。