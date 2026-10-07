快訊

北台灣曾現蹤！張俊傑逃亡路線狡詐 檢聲押第20、21號接應共犯

校事會議精進方案9日上路…教團不埋單 教育部：明年1月再檢視

聽新聞
0:00 / 0:00

10年期美債殖利率創24年新高 美股早盤走跌

中央社／ 紐約7日綜合外電報導

10年期美國公債殖利率突破5.35%，來到2002年4月以來最高水準，與此同時，國際油價亦攀升，美國股市面臨雙重壓力，主要指數今天早盤走跌。

數位媒體石英（Quartz）報導，基準10年期美債殖利率大漲超過8個基點，來到5.356%，創下2002年4月以來新高；30年期美債殖利率也上升逾8個基點，達到5.725%，為2002年5月以來最高。

與此同時，美國原油價格上漲1%，突破每桶90美元；國際布倫特原油期貨則上揚近1%，來到每桶102美元左右。

在美債殖利率創新高及油價上漲的雙重壓力下，道瓊工業指數早盤一度下跌0.9%，標普500指數下挫0.6%，那斯達克綜合指數下跌0.9%。

美債殖利率 殖利率 美股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美股早盤／四大指數全倒 10年、30年期美債殖利率同飆至24年來最高

美股早盤／標普、那指刷新盤中新高 輝達再寫新猷、聯電ADR跌2%

都降不下來？布蘭特油價100美元、10年期美債殖利率5.3% 專家這樣看

美股收盤／標普那指雙創新高！邁威邇AMD領AI股勁揚 油價與殖利率回落

相關新聞

美股早盤／四大指數全倒 10年、30年期美債殖利率同飆至24年來最高

美股7日早盤下跌，主因是油價上漲帶動美國公債殖利率升高，10年和30年期公債殖利率更雙雙改寫2002年來高點。

估台積電股價有進一步上漲空間 花旗：2027年營收年增幅將超過40%

即使台積電今年來股價已大漲逾六成，花旗分析師預估，後市仍可能有進一步上漲空間。

封黃仁勳是「AI教父」 明星分析師再點名2027年5檔首選科技股

美國科技股大多頭艾夫斯（Dan Ives）很早就慧眼識英雄，看準輝達（Nvidia）、Palantir等人工智慧（AI）股將爆紅，如今他又點名五檔科技股為2027年首選股票。

AI投資熱潮對經濟有益無害？ 克魯曼：推升利率、排擠其他投資

人工智慧（AI）投資熱潮正助長美國經濟成長。但知名經濟學者克魯曼警告，巨大的資料中心支出也正推升利率，並且排擠掉所有其他投資。

超高價晚間拍賣逆勢升溫 藝術市場也上演「富者越富」

全球藝術市場持續低迷，但頂級名作買氣卻逆勢升溫。佳士得、蘇富比近期香港晚間拍賣頻傳高價成交，佳士得更創100%成交率，反映超高淨值買家持續追逐被視為「安全資產」的名作，藝術市場兩極化也愈來愈明顯。

太醜？法拉利電動車剛亮相就遭狂轟 設計師出言捍衛：實車比照片好看

前蘋果設計長艾夫（Jony Ive）為法拉利首款電動車廣受批評的設計辯護，他說，民眾親眼看到這款車時的反應，與只看照片時截然不同。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。