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10年期美債殖利率創24年新高 美股早盤走跌
10年期美國公債殖利率突破5.35%，來到2002年4月以來最高水準，與此同時，國際油價亦攀升，美國股市面臨雙重壓力，主要指數今天早盤走跌。
數位媒體石英（Quartz）報導，基準10年期美債殖利率大漲超過8個基點，來到5.356%，創下2002年4月以來新高；30年期美債殖利率也上升逾8個基點，達到5.725%，為2002年5月以來最高。
與此同時，美國原油價格上漲1%，突破每桶90美元；國際布倫特原油期貨則上揚近1%，來到每桶102美元左右。
在美債殖利率創新高及油價上漲的雙重壓力下，道瓊工業指數早盤一度下跌0.9%，標普500指數下挫0.6%，那斯達克綜合指數下跌0.9%。
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