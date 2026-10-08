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三星擴產半導體基板 投資50億美元

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
三星電機將在2028年前於南韓和越南投資近50億美元，生產半導體基板。路透
三星電機將在2028年前於南韓和越南投資近50億美元，生產半導體基板。路透

三星電機將在2028年前於南韓和越南投資近50億美元，生產半導體基板，顯示市場對先進封裝技術需求持續升高，也凸顯越南在三星製造網絡中的角色日益重要。

三星電機上周公布兩項覆晶球閘陣列封裝（FC-BGA）基板投資計畫，包含在南韓世宗廠投資4.27兆韓元（32億美元），以及在越南子公司投資2.51兆韓元（約18.7億美元）。前者創該公司單一產品投資最高紀錄。

三星表示，部分資金將來自科技大廠，新投資建立在與全球大型科技及半導體客戶的中長期合作關係上，合作夥伴將提供資金支持與訂單保證，但未透露企業名稱與出資金額。

FC-BGA可應用於機器人、智慧汽車、國防、AI伺服器與高效能運算。三星採雙據點策略，南韓世宗廠負責高附加價值、高複雜度產品，越南太原廠則負責大量供應並提升生產效率。

南韓LG今年也採取類似策略，向越南業務注資10億美元，用於球閘陣列（BGA）與系統級封裝（SiP）模組，同時將高附加價值產品生產與基板研發留在南韓龜尾。三星2008年進入越南設廠後，業務已擴展至智慧手機、顯示器與電子零組件，如今再加入FC-BGA生產，顯示三星在越南布局正朝晶片價值鏈上游移動。

三星 半導體 韓元

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