聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果攜LG進軍智慧家庭裝置

經濟日報／ 編譯葉亭均易起宇／綜合外電

蘋果據傳10月13日將發表的新款智慧家庭裝置產品，部分將罕見透過與南韓樂金電子（LG）合作的方式進行開發，包括門鈴、恆溫器及其他配件。

彭博資訊引述知情人士說法報導，這些產品將成為蘋果新的智慧家庭產品生態系的一部分，可與蘋果新推出的「智慧家庭中樞」、升級版HomePod mini以及全新的電視機上盒搭配使用。

蘋果與LG共同開發的產品還包括智慧門鎖、屋內外監視器及泛光燈監視器。雖然兩家公司合作開發這些配件，但產品將掛上LG品牌，並由LG負責製造和產品售後支援。

蘋果過去也曾採用類似策略，與鴻海旗下的Belkin，及羅技（Logitech）等公司合作開發產品，並以合作夥伴的品牌進行銷售。

這種所謂「第二方供應商」的合作模式，讓蘋果能在無須承擔生產和支援大量配件的全部成本與複雜性的情況下，快速擴大自身生態系。蘋果也能協助設計產品的外觀、量身打造功能並監督工程流程，同時大幅維持開發過程的保密性。

LG 蘋果 智慧家庭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鄭圭雯推出 Amber’s Lab　集結10個香氛 IP 亮相美容展——三年累積開發50個 IP，以雙品牌分工銜接商品開發與市場銷售

應用材料攜手英特爾加速晶片製造技術創新

南亞攜手南韓LS ELECTRIC成立「南亞樂星」 搶攻AI與能源轉型商機

台安生技與大和生技創投倡議台日生技合作平台 打造「合作生態系」

相關新聞

油價與各國債台高築夾擊 全球債市拋售潮再起

全球債市7日再爆拋售潮，受通膨陰影與各國沉重公債負擔衝擊，美、英長期借貸成本都被推升至數十年高點。從華府、巴黎到東京都壟...

IMF總裁：殖利率狂飆、債務占比近100% 各國應節流

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，隨公債殖利率飆升將借貸成本推至幾十年來的高點，各國政府得面臨艱難政治抉擇。她呼籲...

印度升息1碼 四年來首見！央行應對通膨升溫、匯率走弱

印度央行7日宣布升息1碼，為近四年來首度升息，並暗示可能進一步調高利率，因通膨升溫與匯率走弱，促使政策轉向緊縮。

東證指數調高鎧俠權重

日本交易所集團（JPX）7日宣布史上規模最大的東證指數（Topix）成分股調整，將提高記憶體製造商鎧俠的權重，並評估移除近700檔成分股。此舉將導致追蹤Topix指數、規模合計155兆日圓（約1兆美元）的被動型基金跟著調整資金配置。

歐盟經貿戰略「打美防中」

歐盟最新經貿戰略展現出「左打美國、右防中國」的強硬姿態。布魯塞爾當局傳出研議對所有大企業廣泛徵稅，企圖將美國科技巨頭納入課稅範疇，卻不會特別凸顯是針對這些美國公司；另一方面，歐盟亦針對中國大陸油電車，研議限制進口的「保障措施」，試圖削減對中貿易逆差。

三星擴產半導體基板 投資50億美元

三星電機將在2028年前於南韓和越南投資近50億美元，生產半導體基板，顯示市場對先進封裝技術需求持續升高，也凸顯越南在三星製造網絡中的角色日益重要。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。