蘋果攜LG進軍智慧家庭裝置

蘋果據傳10月13日將發表的新款智慧家庭裝置產品，部分將罕見透過與南韓樂金電子（LG）合作的方式進行開發，包括門鈴、恆溫器及其他配件。

彭博資訊引述知情人士說法報導，這些產品將成為蘋果新的智慧家庭產品生態系的一部分，可與蘋果新推出的「智慧家庭中樞」、升級版HomePod mini以及全新的電視機上盒搭配使用。

蘋果與LG共同開發的產品還包括智慧門鎖、屋內外監視器及泛光燈監視器。雖然兩家公司合作開發這些配件，但產品將掛上LG品牌，並由LG負責製造和產品售後支援。

蘋果過去也曾採用類似策略，與鴻海旗下的Belkin，及羅技（Logitech）等公司合作開發產品，並以合作夥伴的品牌進行銷售。

這種所謂「第二方供應商」的合作模式，讓蘋果能在無須承擔生產和支援大量配件的全部成本與複雜性的情況下，快速擴大自身生態系。蘋果也能協助設計產品的外觀、量身打造功能並監督工程流程，同時大幅維持開發過程的保密性。