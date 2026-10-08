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印度升息1碼 四年來首見！央行應對通膨升溫、匯率走弱

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
印度央行7日宣布升息1碼，為近四年來首度升息。 路透
印度央行7日宣布升息1碼，為近四年來首度升息。 路透

印度央行7日宣布升息1碼，為近四年來首度升息，並暗示可能進一步調高利率，因通膨升溫與匯率走弱，促使政策轉向緊縮。

印度央行的貨幣政策委員會一致投票決定，將基準的附買回利率調高1碼至5.5%，是近四年來首見升息，也是現任央行總裁馬爾霍特拉2024年12月上任以來首度升息。

委員會並以4票比2票的結果，將貨幣政策立場從「中性」調整為「有節制的緊縮」。

馬爾霍特拉在聲明中表示：「很明顯，通膨前景已不再溫和。」他指出，目前已有一些跡象顯示，通膨預期升高，且價格壓力正逐漸擴散至更廣泛的領域，重新調整政策利率已成「當務之急」。

他還說，印度央行調整後的政策立場「凸顯在目前情況下，短期內降息已不在政策選項之列，政策行動只能是升息或按兵不動，取決於情勢如何演變」。

從南韓到菲律賓，亞洲多國央行已紛紛緊縮貨幣政策，因中東衝突推高油價，進一步增加通膨壓力，加上聯準會（Fed）已升息，使新興市場央行的政策空間進一步縮小。

決策出爐後，印度10年期公債殖利率一度升至7.2655%，為2023年12月以來最高；盧比匯率則大致持穩於1美元兌96.40盧比。

印度央行並預估，今年度通膨率為5.2%，略高於先前預測的5%；預估經濟成長率為7.1%，高於先前預測的6.7%。強勁的經濟成長讓央行有空間可進一步緊縮政策。馬爾霍特拉表示：「短期通膨前景顯示，供給面壓力仍將持續。」

Elara證券公司分析師卡普爾表示：「我們認為，本輪升息周期再升息50個基點（2碼）的可能性正在增加。」Kotak Mahindra銀行經濟分析師巴德娃潔也預期，未來還可能升息1碼至2碼。

升息 印度 央行

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