美股早盤／四大指數全倒 10年、30年期美債殖利率同飆至24年來最高

美股7日早盤下跌，主因是油價上漲帶動美國公債殖利率升高，10年和30年期公債殖利率更雙雙改寫2002年來高點。

道瓊工業指數7日早盤下跌0.8點，或450.5點；標普500和那斯達克指數分別下跌0.6%和0.9%；費城半導體指數跌2.4%；台積電ADR跌1.9%。

由於擔心伊朗支持的胡塞組織對沙烏地阿拉伯的攻擊會對原油運輸造成衝擊，布蘭特原油期貨上漲1.4%至每桶102美元；西德州中級原油期貨也上漲1.2%至90.5美元。這帶動了美債殖利率恢復近期漲勢，並觸及多年高點。

美國10年期公債殖利率上漲近8個基點至5.35%，為自2002年4月來高點；30年期殖利率也上漲8個基點至5.723%，為2002年5月來高點。美國財政部7日稍晚將出售390億美元的10年期公債，市場屏息以待。

令投資人屏息以待的，還有稍晚公布的美國聯準會（Fed）9月會議紀錄，盼從其中窺探出決策官員對經濟狀況的看法。