又要借錢？SpaceX信用風險指標衝歷史高 債券價格跳水重挫

SpaceX傳出擬籌募400億美元的高額資金，來採購輝達晶片，導致該公司信用風險衝上歷來新高，債券價格也跳水重挫。

據ICE資料服務公司，SpaceX債券的5年期信用違約交換合約（CDS）價格，攀高14.3個基點，來到一年約195.2個基點，為這檔合約6月開始活躍交易以來的盤中歷史新高；投資人愈擔心，CDS的價格愈高。

這股不安情緒也反映在美國投資級債市，SpaceX 2056年到期債券的殖利率利差，擴大10個基點至236個基點，利差遠高於這檔債券6月發售時的175個基點。

消息人士稍早透露，SpaceX擬籌募400億美元，為AI建設潮的最大債務融資案之一。