快訊

美股早盤／四大指數全倒 10年、30年期美債殖利率同飆至24年來最高

八點檔都不敢這樣演！富婆遭孽子擄走送養老院 關鐵籠房如牲畜

朱海君獨扛家計身形暴瘦 張秀卿心疼相擁「妳未來一定可以取代我」

聽新聞
0:00 / 0:00

估台積電股價有進一步上漲空間 花旗：2027年營收年增幅將超過40%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
花旗預估，台積電股價還有進一步上漲空間。 路透
花旗預估，台積電股價還有進一步上漲空間。 路透

即使台積電今年來股價已大漲逾六成，花旗分析師預估，後市仍可能有進一步上漲空間。

花旗分析師馬利克（Atif Malik）7日在報告中寫道：「市場可能進行新一輪的台積電獲利預估上調。」

馬利克已調高台積電未來兩個會計年度的獲利預估。他在報告中特別凸顯兩大重點：首先，他預期台積電2027年業績再度將強勁成長。

馬利克表示：「在AI運算需求強勁、代理式AI可能帶來額外成長，以及CPO（共同封裝光學）帶動新一輪網路設備周期的加持下，我們預期台積電2027年營收年增幅將超過40%。」

他指出，隨2奈米製程在2027年全年貢獻營收，加上更多AI運算需求，自2026年下半年起轉向3奈米製程，並於2028年進一步採用2奈米與A16製程，預料市場將持續上調台積電獲利預估。由於晶圓代工供應吃緊，可望支撐需求持續成長，台積電未來幾年的資本支出，也可能在強勁營收展望帶動下進一步增加。

其次是，AI半導體市場規模明年可能倍增。馬利克表示：「考量台積電多數AI半導體客戶都預期成長加速，我們預估台積電AI相關營收明年可望接近倍增。」

他指出，台積電最大客戶輝達（NVIDIA）已預估自身接單量將倍增，2028年度營收將年增逾70%，主因仍是產品供不應求。超微（AMD）則預期，AI資料中心業務的年複合成長率將超過80%，博通（Broadcom）也預估2028年度AI半導體營收將接近倍增。

台積電 花旗 CPO 分析師

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電法說前目標價先噴！麥格理喊4,410元、創內外資最高價

高盛挺台積 目標價喊3,300！法說會前外資圈湧現調升潮

台積電法說會前夕 目標價上修潮來了！大摩、高盛這樣看

台積電15日法說 聚焦六議題

相關新聞

美股早盤／四大指數全倒 10年、30年期美債殖利率同飆至24年來最高

美股7日早盤下跌，主因是油價上漲帶動美國公債殖利率升高，10年和30年期公債殖利率更雙雙改寫2002年來高點。

估台積電股價有進一步上漲空間 花旗：2027年營收年增幅將超過40%

即使台積電今年來股價已大漲逾六成，花旗分析師預估，後市仍可能有進一步上漲空間。

封黃仁勳是「AI教父」 明星分析師再點名2027年5檔首選科技股

美國科技股大多頭艾夫斯（Dan Ives）很早就慧眼識英雄，看準輝達（Nvidia）、Palantir等人工智慧（AI）股將爆紅，如今他又點名五檔科技股為2027年首選股票。

太醜？法拉利電動車剛亮相就遭狂轟 設計師出言捍衛：實車比照片好看

前蘋果設計長艾夫（Jony Ive）為法拉利首款電動車廣受批評的設計辯護，他說，民眾親眼看到這款車時的反應，與只看照片時截然不同。

又要借錢？SpaceX信用風險指標衝歷史高 債券價格跳水重挫

SpaceX傳出擬籌募400億美元的高額資金，來採購輝達晶片，導致該公司信用風險衝上歷來新高，債券價格也跳水重挫。

為削減對中貿易逆差 彭博：歐盟擬限制陸製油電車進口

據悉歐盟正研議所謂保障措施，可能限制進口中國大陸油電車，以削減對中貿易逆差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。