快訊

美股早盤／四大指數全倒 10年、30年期美債殖利率同飆至24年來最高

八點檔都不敢這樣演！富婆遭孽子擄走送養老院 關鐵籠房如牲畜

朱海君獨扛家計身形暴瘦 張秀卿心疼相擁「妳未來一定可以取代我」

聽新聞
0:00 / 0:00

封黃仁勳是「AI教父」 明星分析師再點名2027年5檔首選科技股

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
慧眼識輝達、Palantir等AI飆股的知名分析師艾夫斯，7日點名五檔2027年首選科技股，輝達再次入列。路透
慧眼識輝達、Palantir等AI飆股的知名分析師艾夫斯，7日點名五檔2027年首選科技股，輝達再次入列。路透

美國科技股大多頭艾夫斯（Dan Ives）很早就慧眼識英雄，看準輝達（Nvidia）、Palantir等人工智慧（AI）股將爆紅，如今他又點名五檔科技股為2027年首選股票。

MarketWatch報導，前Wedbush證券科技股明星分析師艾夫斯7日在社群平台X上發文，點名下列五檔是「進入2027年」的首選科技股：輝達、微軟、Palantir、蘋果，以及網路資安軟體公司CrowdStrike

艾夫斯寫道：「依我們之見，這波4兆美元支出巨浪未來數年力道之強、影響之廣，被投資人低估了。」

這份首選股票名單看來很熟悉，因為他在老東家Wedbush證券公司擔任科技股研究主管五年期間，就一直推薦這幾檔科技股。

2023年，艾夫斯宣告輝達執行長黃仁勳是「AI界的教父」，並稱呼Palantir是「AI界的梅西」，拿足球明星梅西（Lionel Messi）相提並論。

今年來，這五支股票中表現最強的是CrowdStrike，年初迄今已飆138%，反映AI模型威力強得引發憂慮。其他四支股票表現不一，蘋果股價今年來大漲22%，輝達漲幅更達到28%，但微軟和Palantir股價分別只漲9%和8%。

美國科技股和AI股今年走勢震盪，特斯拉（Tesla）今年來股價甚至挫跌15%。

艾夫斯今年協助成立Yorkville Ives，現職為這家商人銀行的合夥人暨高級常務董事。他點名推薦這五檔科技股時，美國「七大巨頭」科技股正重振雄風，扭轉今年來的頹勢。在這七支巨型股領漲下，標普500指數6日收盤再創新高，是8月13日以來首見；那斯達克綜合指數也連兩日收盤創新高。

「七大巨頭」股包括：Google母公司Alphabet、蘋果、亞馬遜、輝達、微軟、Meta和特斯拉。

艾夫斯上月推出封閉型基金「艾夫斯超級AI機會基金」（代碼 IVAI），投資目標鎖定後期籌資階段的未上市AI公司與AI基建公司。艾夫斯也擁有兩檔冠以其名的ETF：2025年推出的丹‧艾夫斯Wedbush AI革命ETF（IVES），以及今年登場的丹‧艾夫斯Wedbush AI電力與基建ETF。

黃仁勳 科技股 NVIDIA 輝達 微軟 蘋果

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

輝達祭史上最大庫藏股！009800第一大持股逾8％ 一次打包美股科技龍頭

股價創新高！輝達市值月底叩關6兆美元 向上動能強

009831不配息、發行價10元！馮志源：電力＋算力雙核心…瞄準AI下半場

AI相關成長型題材當紅 電力算力、天然資源也受青睞

相關新聞

估台積電股價有進一步上漲空間 花旗：2027年營收年增幅將超過40%

即使台積電今年來股價已大漲逾六成，花旗分析師預估，後市仍可能有進一步上漲空間。

美股早盤／四大指數全倒 10年、30年期美債殖利率同飆至24年來最高

美股7日早盤下跌，主因是油價上漲帶動美國公債殖利率升高，10年和30年期公債殖利率更雙雙改寫2002年來高點。

太醜？法拉利電動車剛亮相就遭狂轟 設計師出言捍衛：實車比照片好看

前蘋果設計長艾夫（Jony Ive）為法拉利首款電動車廣受批評的設計辯護，他說，民眾親眼看到這款車時的反應，與只看照片時截然不同。

又要借錢？SpaceX信用風險指標衝歷史高 債券價格跳水重挫

SpaceX傳出擬籌募400億美元的高額資金，來採購輝達晶片，導致該公司信用風險衝上歷來新高，債券價格也跳水重挫。

封黃仁勳是「AI教父」 明星分析師再點名2027年5檔首選科技股

美國科技股大多頭艾夫斯（Dan Ives）很早就慧眼識英雄，看準輝達（Nvidia）、Palantir等人工智慧（AI）股將爆紅，如今他又點名五檔科技股為2027年首選股票。

為削減對中貿易逆差 彭博：歐盟擬限制陸製油電車進口

據悉歐盟正研議所謂保障措施，可能限制進口中國大陸油電車，以削減對中貿易逆差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。