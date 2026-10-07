為削減對中貿易逆差 彭博：歐盟擬限制陸製油電車進口

據悉歐盟正研議所謂保障措施，可能限制進口中國大陸油電車，以削減對中貿易逆差。

彭博資訊引述知情人士報導，隨陸製油電車在歐洲的銷量激增，歐盟執委會可能對這類車款施加進口限制。陸製油電車已占歐洲油電車銷量25%，而大陸電動車在面臨高額關稅後，銷售已降溫。

歐盟可透過保障措施，限制某一產業進口激增的產品。知情人士透露，歐盟執委會可能採用關稅配額，即進口量超出特定數量後，將予以加徵關稅，而相關措施將有期限。

消息人士說，歐盟執委會打算以油電車作為測試案例，如果見效，日後可複製到歐盟認為存在貿易失衡的產業。

歐盟貿易執委塞夫喬維奇本周稍晚將前往北京，與中國商務部長王文濤舉行會談；消息人士說，歐盟對油電車施加限制的計畫，可能依據磋商成果有所變動。

知情人士表示，歐盟的一項重要目標，是避免對中國油電車的進口限制過嚴，以免引發北京方面的報復措施。

歐盟對中國的貿易逆差每天超過10億歐元（11億美元），執委會近來一直設法強化貿易政策，以保護受到中國進口商品衝擊的歐洲產業。歐盟領袖將於10月中旬開會討論相關情勢，以及可用於反制中國貿易行為的新工具。