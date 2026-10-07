聽新聞
0:00 / 0:00
為削減對中貿易逆差 彭博：歐盟擬限制陸製油電車進口
據悉歐盟正研議所謂保障措施，可能限制進口中國大陸油電車，以削減對中貿易逆差。
彭博資訊引述知情人士報導，隨陸製油電車在歐洲的銷量激增，歐盟執委會可能對這類車款施加進口限制。陸製油電車已占歐洲油電車銷量25%，而大陸電動車在面臨高額關稅後，銷售已降溫。
歐盟可透過保障措施，限制某一產業進口激增的產品。知情人士透露，歐盟執委會可能採用關稅配額，即進口量超出特定數量後，將予以加徵關稅，而相關措施將有期限。
消息人士說，歐盟執委會打算以油電車作為測試案例，如果見效，日後可複製到歐盟認為存在貿易失衡的產業。
歐盟貿易執委塞夫喬維奇本周稍晚將前往北京，與中國商務部長王文濤舉行會談；消息人士說，歐盟對油電車施加限制的計畫，可能依據磋商成果有所變動。
知情人士表示，歐盟的一項重要目標，是避免對中國油電車的進口限制過嚴，以免引發北京方面的報復措施。
歐盟對中國的貿易逆差每天超過10億歐元（11億美元），執委會近來一直設法強化貿易政策，以保護受到中國進口商品衝擊的歐洲產業。歐盟領袖將於10月中旬開會討論相關情勢，以及可用於反制中國貿易行為的新工具。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。