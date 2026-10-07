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SK海力士旗下Solidigm增設台灣ODM基地 擴大SSD生產版圖

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
Solidigm AI中央實驗室配置192顆Solidigm D5-P5336 SSD。圖／擷自Solidigm官網
Solidigm AI中央實驗室配置192顆Solidigm D5-P5336 SSD。圖／擷自Solidigm官網

人工智慧（AI）資料中心需求激增，帶動企業級固態硬碟（SSD）需求升高，SK海力士旗下NAND子公司Solidigm，據報正在台灣擴大生產布局，強化供應鏈韌性。

首爾經濟日報報導，消息人士透露，Solidigm上月在產品變更通知中告知客戶，該公司正在台灣新增一處資料中心SSD的ODM據點。新據點生產的產品，預計12月開始出貨，供貨條件將與現有產品相同。

報導指出，Solidigm在台灣沒有自有NAND晶圓廠，而是將部分生產委由當地ODM業者代工，力成和碩據悉都是現有合作夥伴。新增ODM據點，將擴大Solidigm在台灣的SSD供應能力。

此舉也旨在深化與台灣AI伺服器供應鏈的關係。Solidigm已投資南亞科技新台幣160億元（約6,800億韓元），希望在台灣就近取得SSD所需的DRAM。

另據路透報導，Solidigm也考慮在美國興建首座NAND晶圓廠，紐約州北部是主要候選地點之一。若計畫成行，可望降低該公司對中國大連生產基地的依賴。

路透也指出，Solidigm據報考慮在美國辦理首次公開發行股票（IPO），募資規模可望達到150億美元，公司估值最高上看1,500億美元。

大型科技公司近來競相擴大與台灣伺服器製造商的合作。輝達5月表示，鴻海、廣達、緯創與緯穎已加入該公司以GPU為基礎的DSX全端架構生態系。超微（AMD）同月也宣布，將在台灣投資100億美元，並特別點名與緯穎、緯創及英業達的合作。

SK海力士 ODM SSD 和碩 力成

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