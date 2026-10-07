聽新聞
0:00 / 0:00
SK海力士旗下Solidigm增設台灣ODM基地 擴大SSD生產版圖
人工智慧（AI）資料中心需求激增，帶動企業級固態硬碟（SSD）需求升高，SK海力士旗下NAND子公司Solidigm，據報正在台灣擴大生產布局，強化供應鏈韌性。
首爾經濟日報報導，消息人士透露，Solidigm上月在產品變更通知中告知客戶，該公司正在台灣新增一處資料中心SSD的ODM據點。新據點生產的產品，預計12月開始出貨，供貨條件將與現有產品相同。
報導指出，Solidigm在台灣沒有自有NAND晶圓廠，而是將部分生產委由當地ODM業者代工，力成與和碩據悉都是現有合作夥伴。新增ODM據點，將擴大Solidigm在台灣的SSD供應能力。
此舉也旨在深化與台灣AI伺服器供應鏈的關係。Solidigm已投資南亞科技新台幣160億元（約6,800億韓元），希望在台灣就近取得SSD所需的DRAM。
另據路透報導，Solidigm也考慮在美國興建首座NAND晶圓廠，紐約州北部是主要候選地點之一。若計畫成行，可望降低該公司對中國大連生產基地的依賴。
路透也指出，Solidigm據報考慮在美國辦理首次公開發行股票（IPO），募資規模可望達到150億美元，公司估值最高上看1,500億美元。
大型科技公司近來競相擴大與台灣伺服器製造商的合作。輝達5月表示，鴻海、廣達、緯創與緯穎已加入該公司以GPU為基礎的DSX全端架構生態系。超微（AMD）同月也宣布，將在台灣投資100億美元，並特別點名與緯穎、緯創及英業達的合作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。