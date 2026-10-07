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荷莫茲海峽局勢升溫 油價上漲亞股多收跌

中央社／ 香港7日綜合外電報導
外傳伊朗在荷莫茲海峽加劇攻擊行動，中東原油供應再度引發市場憂心。今天油價上漲、亞洲股市主要指數走跌。示意圖。法新社
外傳伊朗在荷莫茲海峽加劇攻擊行動，中東原油供應再度引發市場憂心。今天油價上漲、亞洲股市主要指數走跌。示意圖。法新社

外傳伊朗荷莫茲海峽加劇攻擊行動，中東原油供應再度引發市場憂心。今天油價上漲、亞洲股市主要指數走跌。

法新社報導，儘管華爾街再創新高，那斯達克與標普500指數受到資金重返人工智慧（AI）概念股的激勵而大漲，晶片巨頭輝達（NVIDIA）市值更直逼6兆美元，投資人仍選擇忽視這股漲勢，亞洲盤反而走弱。

數據顯示德黑蘭近期在關鍵荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）升高針對油輪的攻勢，兩大油價指標止跌回升。

英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom MaritimeTrade Operations）指出，本月已經發生9起攻擊事件，約相當於荷莫茲海峽和波斯灣（Persian Gulf）9月攻擊總數的一半。

葉門青年運動（Houthis）則宣稱攻擊利雅德主要機場，並且否認遭到政府軍擊退。葉門政府軍近日展開大規模反攻，誓言收復失土。

在此同時，全球石油高層警告，全球原油庫存水位偏低，意味各國政府抵禦危機能力已大不如前。

澳洲金融服務公司激石集團（Pepperstone Group）分析師魏斯頓（Chris Weston）表示：「區域原油流量增加的報導給原油價格帶來一些下行壓力，但這已被通過荷莫茲海峽船隻遭遇不同規模襲擊的報導所抵消。目前市場對任何突發消息和地緣政治風險都高度敏感。」

日股基準日經指數今天收跌0.9%，來到70035.71點。港股恆生指數收跌0.6%，來到24130.50點。上海股市因節日而休市。

至於其他亞股，台北、首爾、雪梨、新加坡、吉隆坡、雅加達、威靈頓股市收跌。馬尼拉股巿收漲。

荷莫茲海峽 油價 亞股 伊朗 那斯達克 輝達

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