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美Xeal電動車充電站擬化身邊緣算力中心 部署逾10顆輝達GPU
電動車充電站公司Xeal計劃用該公司在美國的充電網路，部署超過10萬顆輝達繪圖處理器（GPU），要用充電站的閒置算力，建構邊緣推論的運算網路，為全球首見。
Tom's Hardware報導，由於Xeal在全美擁有超過1,600個充電站點和200千瓩（MW）的電力基礎設施，該公司打算在這些充電站部署輝達GPU，並為此開發了新裝置「Latient Pod」，每台Pod最多可配備48片輝達Hopper或Blackwell Ultra GPU。
Xeal共同創辦人暨執行長Nikhil Bharadwaj表示，新資料中心仍在建設，但Latient Pod如今就能提供推論運算，Latient是部署新算力的最快方式，利用已連上電網的閒置電力容量，而且位於所需之地、延遲性超低，也不須連接水源。
聯結電網被認為是提供新算力最棘手的問題之一，Xeal的電動車充電站，使用量不到允許容量的10%，能藉著遍及各都會區的電網，提供算力。
輝達代表也稱讚Latient Pod網路以創新方式，在更靠近用戶之地，提供低延遲性的推論運算，同時善用建設完成的基礎設施。
Xeal期盼充電站的安全措施足以防止偷竊，因Latient Pod裡的48科Blackwell GPU，價值約200萬美元。
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