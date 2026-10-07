「決策者好日子過去了」 IMF總裁：AI建置潮恐加劇經濟失衡

在下周準備接待全球財金首長前夕，國際貨幣基金（IMF）示警，各國政府必須加緊因應人工智慧（AI）熱潮不均、能源震撼未解、創紀錄的債務負擔等多重挑戰。

彭博資訊報導，IMF總裁喬治艾娃7日在新加坡演說，她在預先準備好的講稿中指出，AI建置熱潮，迄今僅嘉惠數個國家；在此同時，中東與烏克蘭戰爭對關鍵大宗商品帶來的供給疑慮，預料將延續至2027年，此外，公債殖利率飆升，也使債台高築的政府面臨更沉重的預算壓力，又以先進經濟體的問題最嚴重。

她說，AI建置潮、能源與糧食震撼、關稅、國防支出、公共支出攀升，均會刺激通膨，她並呼籲，各國央行應採取「審慎鷹派立場」，而習於在高額預算赤字下運作的政府，將面臨「一些非常艱難的政治抉擇」。

IMF與世界銀行下周於泰國曼谷召開為期一周的年會，各國財長與央行官員將齊聚一堂，時值公債市場遭遇亂流，美國、歐洲、日本公債殖利率均觸及數十年新高。國際金融協會（IIF）指出，全球債務已突破365兆美元。

喬治艾娃說，「決策官員過去17年日子過得相對輕鬆，因為利率持續低於國內生產毛額（GDP）成長率」，「隨利率攀高，這種情勢也劃下句點」。

相形下，AI投資潮與相關經濟成長預期，持續將股市推向新高，亞洲的晶片與設備生產大國，外銷表現也締造新猷。

隨美國與以色列2月攻打伊朗，擾亂燃油供應、推高全球物價，導致債市面臨沉重賣壓。喬治艾娃說，能源震撼規模雖大，但迄今仍受控，但也示警，隨北半球即將入冬與各國補充燃油庫存，將推升能源需求，使價格壓力進一步累積。

她並表示，AI建置潮也將助推能源需求，並加劇經濟失衡，「AI相關貿易增長，反映位處相關價值鏈的經濟體迎來投資榮景」，「但大致忽略了多數國家」。