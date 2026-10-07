馬斯克舒適圈？前妻揭他高強度生活模式 直言「混亂中表現更好」

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經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 美聯社
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 美聯社

特斯拉執行長馬斯克前妻賈絲汀・馬斯克（Justine Musk）說，「混亂」對馬斯克而言，可能不僅是他的一種管理風格，而且是讓他感到自在的情境。

賈絲汀周二（6日）發布的一段預告影片，片中她談到了這位億萬富翁對高強度狀態的渴求。預告片是資深媒體人Kara Swisher訪問賈絲汀和電影製片人Alex Gibney的片段。時間點選在Gibney的紀錄片《MUSK》上映之前。

賈絲汀告訴Swisher：「我曾經形容他，是那種可以從懸崖邊跳下去，然後在往下掉的過程中發明出一頂降落傘的人。」她說，「我認為他在混亂之中反而表現更好」。

賈絲汀提到，馬斯克言語中往往將挑戰描述成攸關生死存亡的緊急危機，其中帶有某種表演成分，「每件事非生即死。我認為他真的就是那樣活著。他真的以那種高強度在生活」。

馬斯克的公司內部據說就充分反映出他這樣的性格。現任和前任xAI員工曾對媒體表示，在馬斯克領導下，每個任務都如「消防演習」，又突然又緊急必須立刻處理。

前妻 馬斯克 特斯拉

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