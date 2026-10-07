台積電負責經營Terafab晶圓廠？ 馬斯克發聲澄清：僅考慮分租可能

馬斯克表示，Terafab晶圓廠將由旗下企業獨立建造與營運，粉碎Terafab可能由台積電經營的傳聞。

彭博資訊報導，馬斯克為打入晶圓代工業務，好供應晶片給旗下公司特斯拉與SpaceXAI，在德州設立Terafab。馬斯克先前表示與台積洽商，但他7日在X平台發文澄清，僅考慮找台積分租Terafab廠區的部分土地，不包含營運。

馬斯克寫道：「如果台積想要，或許會分租Terafab的一部分，但僅此而已」，「我們將建造並營運（Terafab），這點毫無疑問。」

英特爾正協助馬斯克的公司發展用於Terafab的技術，該晶圓廠將供給先進晶片給特斯拉的車輛製造與機器人業務，以及SpaceXAI的太空部門、Grok AI模型等。