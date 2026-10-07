都降不下來？布蘭特油價100美元、10年期美債殖利率5.3% 專家這樣看

美股持續上攻的同時，兩大市場關鍵指標卻仍居高不下：布蘭特原油盤旋在每桶100美元之上，美國10年期公債殖利率仍未從5.3%的高檔降下來。

伊朗加緊攻擊行經荷莫茲海峽的油輪後，原油價格又恢復漲勢，布蘭特原油漲0.6%至每桶101.20美元。油價上漲拖累各天期美國公債價格回跌，與價格呈反向關係的殖利率躍升，10年期美債殖利率最新報價攀升3個基點至5.31%。

從荷莫茲海峽運出的原油數量既已回升到美伊開戰前的水準，布蘭特原油仍高於每桶100美元價位。安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗指出，沙烏地阿拉伯國營石油公司Aramco執行長納瑟日前的發言提供部分解釋：企業和世界各國大量取用儲油，已導致庫存降到「低得可怕」的水位，而重建庫存需要很長的時間。

與此同時，上周經濟數據顯示美國經濟和通膨降溫，加上多位聯準會（Fed）官員的發言「鴿」味濃厚，導致市場降低對Fed年底前升息展望，照理說10年期美債殖利率應會從高峰下滑，但為何至今仍站穩5.3%的水準？

伊爾艾朗指出，美債殖利率盤踞在高檔，反映結構性的供應/需求錯配：在長債發行量激增的同時，一些可靠的傳統買家卻縮手，供需失調致使殖利率維持在高檔。