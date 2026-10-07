AI晶片需求強勁 Marvell上修2028會計年度營收預測

美滿電子科技公司（Marvell Technology）今天上修2028會計年度營收預測至約200億美元，優於華爾街預期，主要因人工智慧（AI）支出激增，帶動客製化資料中心晶片需求成長。

Marvell股價勁揚6%左右，今年迄今累計漲幅逾3倍；競爭對手博通公司（Broadcom）股價也上漲約4%。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的資料，分析師原本預期Marvell的2028會計年度營收為182億美元。

Marvell總裁兼營運長古柏曼斯（Chris Koopmans）接受訪問時表示：「讓這家公司走上這條道路、成為科技領導者，我們花了很長一段時間。我們一直都有兌現承諾的良好紀錄。」

Marvell在2021年提出以客製化及雲端最佳化矽晶片為核心的策略，就是專門為資料中心設計晶片。

此後，隨著AI基礎建設蓬勃發展，Marvell成為最大受益者之一，預計2029會計年度客製化晶片營收將達120億美元，高於先前預估的100億美元。

為了降低對輝達公司（Nvidia）晶片的依賴，科技公司紛紛自行開發AI處理器，客製化晶片業務成為Marvell主要成長引擎。

Marvell 8月時公布與Alphabet旗下谷歌（Google）達成了一項協議，若達到相關業績里程碑，這項合作至2033會計年度結束前，最高可帶來1200億美元銷售額。

同月，Marvell將全年營收預測從165億美元調高至約180億美元。

Marvell今天預測，2031會計年度營收將達700億至900億美元，若以這項預測中值800億美元來看，仍遠高於華爾街預估的468.5億美元。