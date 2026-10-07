印度央行暌違四年升息1碼 暗示進一步緊縮貨幣政策

印度央行7日宣布升息1碼，為近四年來首度升息，並暗示未來可能進一步調升利率，因通膨升溫與匯率走弱促使政策轉向緊縮。

印度央行的六人貨幣政策委員會一致投票決定，將基準附買回利率調高1碼至5.50%，這是總裁馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra）2024年12月上任以來首度升息，也符合彭博訪調的多數經濟分析師預期。

委員會以4比2票的結果，將貨幣政策立場從「中性」調整為「有節制的緊縮」。

馬爾霍特拉在政策聲明中表示：「很明顯，通膨前景已不再溫和。」他指出，目前已有一些跡象顯示，通膨預期升高，且價格壓力正逐漸擴散至更廣泛的領域，重新調整政策利率已成為「當務之急」。

他進一步表示，印度央行調整後的政策立場「凸顯在目前情況下，短期內降息已不在政策選項之列，政策行動只能是升息或按兵不動，具體取決於情勢如何演變」。

決策公布後，印度指標10年期公債殖利率升至7.2655%，為2023年12月以來最高水準；盧比匯率則大致持穩於1美元兌96.40盧比。

印度央行預估今年度通膨率為5.2%，略高於先前預測的5%；預估經濟成長率為7.1%，高於先前預測的6.7%。強勁的經濟成長讓央行有空間可進一步緊縮政策。

從南韓到菲律賓，亞洲各國央行紛紛緊縮貨幣政策，因中東衝突推動油價重返每桶100美元以上，進一步增加通膨壓力。美國聯準會已升息，使新興市場央行面對能源成本上升時，可忽略通膨壓力的政策空間進一步縮小。

Elara證券公司分析師卡普爾表示：「我們認為，本輪升息周期再升息50個基點（2碼）的可能性正在增加。」Kotak Mahindra銀行經濟分析師巴德娃潔也預期，未來還可能升息1碼至2碼。

印度8月消費者物價指數（CPI）年增4.82%，高於前一個月，並連續第3個月高於印度央行設定的中期通膨目標4%。燃料與食品價格上漲如今正逐步蔓延至整體經濟。

此外，印度遭遇10多年來最弱的季風，導致降雨量銳減，加劇糧價上漲風險；盧比貶值則推高進口商品與大宗商品成本。

馬爾霍特拉表示：「短期通膨前景顯示，供給面壓力仍將持續。」