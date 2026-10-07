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結束台灣行程後…AMD執行長蘇姿丰再閃電訪韓 料會面三星晶片總管

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
超微（AMD）執行長蘇姿丰。美聯社
超微（AMD）執行長蘇姿丰。美聯社

美國人工智慧（AI）晶片大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰7日訪韓，預料將與三星電子副會長兼晶片部門主管全永鉉會面，可能是要確保明年的晶片供應。

南韓媒體報導，蘇姿丰在6日造訪台灣後，7日前往南韓，為她3月來首度訪韓，但行程從原定的兩天縮短到一天。

她將和三星電子的代表會面。AMD運算與繪圖事業群資深副總裁兼總經理Jack Huynh在回應是否會和三星或SK海力士主管碰面時，表示「我們計劃在這次訪韓行程和三星電子聯絡人會面」。

彭博資訊報導，蘇姿丰將和三星電子副會長兼晶片部門主管全永鉉會面。此時正值廣泛記憶體晶片供不應求，帶動記憶體晶片大漲。超微和三星電子3月針對下一代高頻寬半導體與先進記憶體晶片，達成供應協議。

韓媒報導，蘇姿丰7日上午和南韓政府官員一同出席「韓國AI半導體與新創公司圓桌論壇」，同意與Rebellions、FuriosaAI、HyperAccel、DeepX、Mobilint、MangoBoost及Upstage等13家南韓企業結盟，打造各種AI基礎設施，整合超微的中央處理器（CPU）與繪圖處理器（GPU）、以及南韓開發的AI晶片，並透過南韓國內的試行專案，測試這套系統，目標是開發最終能夠部署到海外市場的推論模型。

她7日上午也和南韓國家AI戰略委員會副主席河正宇舉行閉門會議，但兩人都未多談開會內容。

蘇姿丰形容南韓是AMD的重要合作夥伴，和南韓政府官員舉行一連串會議，聚焦於幫助南韓推動國內AI運算基礎設施供應鏈的多元化，以及加速討論打造開放AI生態系。

蘇姿丰 三星 晶片

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