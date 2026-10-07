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會被台積取代？英特爾陳立武：持續參與馬斯克Terafab超級晶圓廠計畫

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
英特爾（Intel）執行長陳立武。美聯社
英特爾（Intel）執行長陳立武。美聯社

英特爾執行長陳立武表示，英特爾將繼續與馬斯克合作推動Terafab超級晶圓廠計畫。

馬斯克才本周稍早證實，他正與台積電洽談Terafab相關合作事宜。這項消息打擊英特爾投資人信心，還引發股價下跌，因為英特爾4月才正式成為Terafab的開發合作夥伴。

陳立武在東京出席紀念英特爾在日本營運50周年的活動前接受彭博採訪時表示，英特爾將持續參與Terafab計畫。

Terafab對英特爾的重要性不容小覷。今年4月，馬斯克曾透露，特斯拉計劃在Terafab採用英特爾的14A製程。

目前全球各國政府與企業正大舉擴增半導體及其他零組件產能，目的是加快AI的普及。在目前全球晶片供應吃緊的情況下，SpaceX、特斯拉未來數年預估將需要超過1太瓦（TW）的算力，因此馬斯克興建Terafab的目標，是縮小上述供需差距。馬斯克曾強調，當前的半導體產業趕上必備數量的動作太慢，所以必須推動超級晶圓廠計畫。

從滾珠軸承、晶片製造設備、工業化學品到滑軌等各式各樣的產品，目前工廠產能都已接近滿載，促使企業興建更多生產線。

英特爾 晶圓廠 陳立武

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