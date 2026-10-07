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涉嫌聯合哄抬價格 日本調查4間啤酒大廠

中央社／ 東京7日綜合外電報導

日媒今天引述消息人士與相關企業披露，日本公平交易委員會懷疑4間大型啤酒製造商串通調漲飲料價格，涉嫌違反反壟斷法，已經同步前往這4間啤酒業者的總公司搜索。

法新社報導，被調查的廠商包含朝日啤酒（Asahi Breweries）、麒麟啤酒（Kirin Brewery）、札幌啤酒（Sapporo Breweries）及三得利（Suntory）。

日本放送協會（NHK）指出，根據調查公司取得的營收預測，這4間廠商在日本啤酒的市占率合計高達9成以上。

這是日本公平會首度調查有關「啤酒批發商涉嫌聯合操縱價格」的相關指控。知情人士透露，他們可能已經從事這種行為數年，這4家公司的代表於這段期間據稱會定期會面，討論價格及調漲時機。

日本媒體報導，這幾間企業近年來多次調漲啤酒價格，理由是原物料及物流成本上升。

這4家公司均證實正在接受調查，並表示將「全面配合」。

日本公平會今年稍早也曾鎖定日本6大冰淇淋業者展開類似的壟斷調查。這些業者涉嫌在多年來協調漲價，漲幅超出因應原物料成本大幅上升的合理程度。

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啤酒 價格 日本

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