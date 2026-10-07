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泰經濟學家：供應鏈重整 台商從中國移往東協國家

中央社／ 曼谷7日電

地緣政治及全球供應鏈重組帶動資金轉向東南亞，盤谷銀行董事暨資深執行副總裁、泰國經濟學家谷塞．浦達昆（Kobsak Pootrakool）表示，東協正迎接新一波投資潮，越來越多台灣企業將生產從中國移往泰國及其他東協國家；泰國爭取台商投資，首選半導體，其次為食品產業。

南僑今天安排媒體拜會泰國盤谷銀行，南僑董事長陳正文表示，盤谷銀行與南僑在泰國往來已超過40年，雙方具長期合作夥伴關係，谷塞則分享東南亞及泰國經濟展望。

谷塞表示，近年美中競爭、俄烏戰爭及中東局勢等地緣政治風險升高，加上企業採取「中國加一」策略，使全球資金重新配置，東協成為主要承接地之一。他指出，1997年亞洲金融風暴後，東協吸引外國直接投資占全球比重一度低於2%，後來持續回升，目前已達約15%至16%。

谷塞分析，東協經濟平均成長率約4.5%，他預期未來至少10年有機會維持約5%成長；隨著投資進入、基礎建設改善與區域整合深化，東協可望持續成為全球重要成長區域。

以泰國為例，谷塞說，泰國投資促進委員會過去每年收到的投資申請金額通常約5000億泰銖，2025年已接近1.9兆泰銖，預估2026年可能進一步達2.5兆至2.8兆泰銖，相當於一般年度的5至6倍。

談到台商布局，谷塞表示，越來越多台灣企業赴泰投資，部分企業將生產從中國移往泰國及其他東協國家；近年泰國印刷電路板（PCB）產業快速發展，台灣企業是重要推力，已看到一波又一波台灣企業赴泰投資。

谷塞指出，美國AI產業快速發展，帶動泰國電子及電氣產品出口，包括記憶體、積體電路及PCB等產品，人工智慧相關需求成為泰國出口成長的重要動力。

至於下一階段對台招商，谷塞表示，半導體是首選產業，其次為食品業。泰國希望發展半導體上、中、下游完整供應鏈，同時吸引高技能人才，建立產業生態系。

谷塞指出，食品業同樣是泰國希望吸引台商投資的重點產業，泰國具有成為食品加工重要樞紐的潛力，並以瑞士為參照，希望透過食品加工提高農產品附加價值，進一步發展未來食品、營養食品及替代蛋白等產業。

東協 供應鏈 台商

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