涉隱私疑慮 澳洲調查平價智慧眼鏡App中國開發商

澳洲資料保護監管機構今天表示，澳洲正在調查一款用於熱門平價智慧眼鏡的應用程式開發公司，如何以及在何處蒐集和儲存個人資料。

法新社報導，在全澳K-mart等賣場販售的Anko智慧眼鏡，售價低至89澳幣（約新台幣2010元），而這款眼鏡使用的HeyCyan智慧眼鏡應用程式（App），是由位於中國的深圳市青橙未來科技有限公司開發。

澳洲私隱專員公署（Office of the Australian Information Commissioner, OAIC）表示，上月已向參與製造這款眼鏡的多家公司發出初步詢問信函，其中包括Meta、Kmart、谷歌（Google）與深圳市青橙，詢問他們如何記錄資料以及資料儲存地點。

澳洲隱私專員金特（Carly Kind）說：「由於深圳市青橙未對OAIC的初步詢問提供任何回應，我無法確信該公司有依據隱私法（Privacy Act）要求，保護澳洲民眾的個人資料。」

她補充表示：「深圳市青橙未回應OAIC的詢問，引發外界對這家公司在保護所持個資的做法、程序與系統方面產生疑慮。」

她也敦促零售商在調查期間，重新考慮是否繼續販售這款智慧眼鏡。金特說：「由於OAIC已指出HeyCyan應用程式存在特定風險，我呼籲負責任的零售商重新評估，繼續販售這些裝置是否合宜。」

智慧眼鏡能讓配戴者拍攝照片、錄製影片、聽音樂、打電話、翻譯文字或與人工智慧（AI）助理互動。隨著網路上出現偷拍女孩與女性的影像，外界要求對倡議人士口中「變態」智慧眼鏡採取行動的呼聲也日益高漲。

挪威政府本月表示，打算暫時禁止在特定公共場所使用智慧眼鏡。在法國，兒童福利團體e-Enfance上月指出，已接獲約20起女性在未經同意下遭偷拍的通報，其中大多數案例是使用Meta眼鏡。