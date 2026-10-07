快訊

東引指揮部「參2」上兵被吸收 翻拍機敏情報送給大陸公安廳

沈伯洋遭24小時監控1個月 北檢起訴4徵信業者…港籍雇主發布通緝

不只跟監賴總統兒子！FBI曝張婉瑩疑查一名台灣反共官員住址

聽新聞
0:00 / 0:00

涉隱私疑慮 澳洲調查平價智慧眼鏡App中國開發商

中央社／ 雪梨6日綜合外電報導

澳洲資料保護監管機構今天表示，澳洲正在調查一款用於熱門平價智慧眼鏡的應用程式開發公司，如何以及在何處蒐集和儲存個人資料。

法新社報導，在全澳K-mart等賣場販售的Anko智慧眼鏡，售價低至89澳幣（約新台幣2010元），而這款眼鏡使用的HeyCyan智慧眼鏡應用程式（App），是由位於中國的深圳市青橙未來科技有限公司開發。

澳洲私隱專員公署（Office of the Australian Information Commissioner, OAIC）表示，上月已向參與製造這款眼鏡的多家公司發出初步詢問信函，其中包括Meta、Kmart、谷歌（Google）與深圳市青橙，詢問他們如何記錄資料以及資料儲存地點。

澳洲隱私專員金特（Carly Kind）說：「由於深圳市青橙未對OAIC的初步詢問提供任何回應，我無法確信該公司有依據隱私法（Privacy Act）要求，保護澳洲民眾的個人資料。」

她補充表示：「深圳市青橙未回應OAIC的詢問，引發外界對這家公司在保護所持個資的做法、程序與系統方面產生疑慮。」

她也敦促零售商在調查期間，重新考慮是否繼續販售這款智慧眼鏡。金特說：「由於OAIC已指出HeyCyan應用程式存在特定風險，我呼籲負責任的零售商重新評估，繼續販售這些裝置是否合宜。」

智慧眼鏡能讓配戴者拍攝照片、錄製影片、聽音樂、打電話、翻譯文字或與人工智慧（AI）助理互動。隨著網路上出現偷拍女孩與女性的影像，外界要求對倡議人士口中「變態」智慧眼鏡採取行動的呼聲也日益高漲。

挪威政府本月表示，打算暫時禁止在特定公共場所使用智慧眼鏡。在法國，兒童福利團體e-Enfance上月指出，已接獲約20起女性在未經同意下遭偷拍的通報，其中大多數案例是使用Meta眼鏡。

App 智慧眼鏡 澳洲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

挪威擬特定場所禁AI眼鏡 防民眾遭偷拍、錄影和錄音

AI模型未經授權入侵澳洲政府網站 OpenAI致歉允諾重建信任

Bose耳機、Meta眼鏡到PS遊戲手把 BLACKPINK LISA根本科技聯名女王

大陸AI企業「月之暗面」傳明年初赴港上市 市值約達500億美元

相關新聞

蘋果傳攜手LG進軍智慧家庭 智慧門鈴門鎖與監視器下周有望亮相

蘋果即將進軍智慧家庭裝置市場，產品將包含門鈴、恆溫器及其他配件，而且是罕見地透過與南韓LG電子合作的方式進行開發。

輝達又要接大單！SpaceX傳擬籌資400億美元買NVIDIA晶片

馬斯克旗下SpaceX正尋求籌資400億美元，用於購買輝達（NVIDIA）晶片，凸顯這家AI與火箭公司正進一步押注這家晶片大廠的先進技術。

今晨國際頭條一次看／AI推動美股創新高 范斯開美伊停戰條件

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

十年期美債殖利率可能升破6% 可以抄底嗎？

債市最近賣壓沉重，十年期和三十年期美債殖利率節節高升，現在該繼續觀望嗎？十年期美債殖利率週二升到5.27%附近，較月初上升超過50個基點，更比2月底伊朗戰爭開打前升了超過130個基點。

台積電ADR自新高小幅回落 聯電跌3%、台指期夜盤下跌31點

台股ADR周二（6日）收黑，台積電ADR在前一天創下新高後回落，收盤下跌0.72%，報每股482.30美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股3,066.56元，較台北交易股票溢價率為18.63%。

美股收盤／標普那指雙創新高！邁威邇AMD領AI股勁揚 油價與殖利率回落

美股四大指數周二（6日）收漲，標普500和那斯達克指數創收盤新高，原油價格回穩且美國公債殖利率回落，暫時緩解了近幾周困擾投資人的擔憂，使市場得以將注意力轉向即將到來的企業第3季財報季。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。