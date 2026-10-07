加大押注AI布局 SpaceX擬籌400億美元買輝達晶片

英國「金融時報」（Financial Times）報導，馬斯克旗下的SpaceX正尋求在阿波羅全球管理公司領銜下融資400億美元，用於採購輝達晶片，擴大押注AI與先進技術。

知情人士透露，這家太空與人工智慧（AI）集團正尋求透過約100億美元的銀行貸款與300億美元的投資級債券，為這筆龐大的晶片訂單籌措資金。

知情人士指出，私募資產管理集團阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）預計將主導這筆交易，協助向廣大投資人推銷債券。債券巨頭PIMCO也是參與洽談提供融資的少數貸款機構之一。這項交易預計於2027年完成。

太空探索科技公司（SpaceX）的融資計畫凸顯市場正籌集巨額資金，以支應作為AI基礎的資料中心、晶片及其他基礎設施投資。

阿波羅與PIMCO均婉拒置評。SpaceX與輝達（Nvidia）未立即回應置評請求。

在馬斯克（Elon Musk）承諾要在AI領域全力押注輝達的技術後，這筆交易將強化SpaceX與輝達的合作關係。

這同時也代表輝達的一大勝利，因這家半導體巨頭目前正面臨其他晶片製造商日益激烈的競爭，這些對手正試圖挑戰輝達在先進半導體市場的龍頭地位。

馬斯克8月在SpaceX的財報電話會議上談及輝達尖端AI平台時表示：「我們決定完全採用輝達架構進行建置，因為我們認為Vera Rubin架構是最佳架構。」

馬斯克說：「我們認為它是最好的AI電腦，我們非常重視與輝達在各個層面的緊密合作與夥伴關係。」

阿波羅已將向優質企業提供貸款作為8000億美元信貸業務的支柱，曾為英特爾（Intel）和拜耳（Bayer）等集團主導數十億美元的融資交易。阿波羅旗下的壽險與年金關係企業Athene通常會收購這些債券中的很大一部分。

阿波羅6月也曾為輝達競爭對手博通（Broadcom）生產的處理器主導規模350億美元的晶片融資交易，創下當時規模最大的私募信貸交易紀錄。

輝達8月宣布正與華爾街部分規模最大的企業合作籌建規模達5000億美元的融資平台，並已與阿波羅、貝萊德（Black Rock）、黑石（Blackstone）、布魯克菲爾德（Brookfield）、高盛（Goldman Sachs）及KKR簽署合作備忘錄。