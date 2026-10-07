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蘋果傳攜手LG進軍智慧家庭 智慧門鈴門鎖與監視器下周有望亮相

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果傳攜手LG進軍智慧家庭市場。美聯社
蘋果傳攜手LG進軍智慧家庭市場。美聯社

蘋果即將進軍智慧家庭裝置市場，產品將包含門鈴、恆溫器及其他配件，而且是罕見地透過與南韓LG電子合作的方式進行開發。

彭博資訊引述知情人士說法報導，這些產品將成為一套智慧家庭產品生態系的一部分，可與蘋果新推出的「智慧家庭中樞」、升級版HomePod mini以及全新的電視機上盒搭配使用。蘋果的新裝置預定將於10月13日亮相。

知情人士表示，蘋果與韓國LG共同開發的產品還包括智慧門鎖、屋內監視器、戶外監視器及泛光燈監視器。由於相關計畫屬於非公開事項，知情人士要求匿名。

雖然兩家公司共同開發這些裝置，但產品將掛上LG品牌。LG負責製造以及產品售後支援。

蘋果過去也曾採用類似策略，與鴻海科技集團旗下的Belkin，以及羅技（Logitech）等公司低調合作開發產品，最終則是以合作夥伴的品牌進行銷售。

這種所謂「第二方供應商」的合作模式，讓蘋果能在無須承擔自行生產、支援大量配件的全部成本與複雜性的情況下，快速擴大自身生態系。蘋果也能協助主導產品的外觀設計、量身打造功能並監督工程流程，同時大幅維持開發過程的保密性。

LG配件的開發進度落後於蘋果自有裝置，因此相關產品預期至少還要幾個月才會正式上市。蘋果與LG發言人均拒絕置評。

近幾周，LG已開始為這些設備申請監管核准。文件揭露的相關產品包括標明為「LG Video Doorbell Wired」的有線視訊門鈴、「LG Floodlight Cam」泛光燈監視器、「LG Outdoor Cam Plug-In」插電式戶外監視器、「LG Indoor Cam Plug-In」插電式室內監視器、「LG Smart Deadbolt Lock」智慧門鎖、「LG Smart Thermostat」智慧恆溫器，以及「LG Temperature Sensor」溫度感測器。

許多設備都支援Wi-Fi及藍牙網路，以及近年來受到蘋果及競爭對手採用的兩項智慧家庭通訊協定Thread與Matter。智慧門鎖還支援UWB（超寬頻）技術，可讓使用者接近家門時自動解鎖。

對蘋果而言，這套全新的家庭生態系及相關設備，將象徵HomeKit的正式重啟。蘋果在2014年推出HomeKit，但與亞馬遜及Google的智慧家庭產品相比，一直未能獲得太大市場反響。

蘋果希望透過智慧家庭設備及Siri AI助理，重新點燃消費者對這項產品類別的興趣。據彭博新聞報導，蘋果未來也計劃推出更多自有產品，包括以隱私為核心的居家監控設備、可將螢幕安裝在機械手臂上的智慧家庭中樞版本，以及居家安控服務。

這將使蘋果與LG更加直接地與亞馬遜旗下Ring及Google旗下Nest競爭。Ring與Nest目前已在智慧家庭市場站穩腳步，兩家公司都提供類似設備，讓消費者可以監控家中各個角落及住宅周邊環境。

門鈴 LG 蘋果

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