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今晨國際頭條一次看／AI推動美股創新高 范斯開美伊停戰條件

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國副總統范斯接受路透專訪表示，伊朗若要結束已持續7個月的美伊戰爭，必須「實質」削減鈾濃縮能力，而非只做口頭承諾。路透
美國副總統范斯接受路透專訪表示，伊朗若要結束已持續7個月的美伊戰爭，必須「實質」削減鈾濃縮能力，而非只做口頭承諾。路透

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

AI股獨撐美股 標普500與那指同創新高

The S&P 500 Hits a New Record High, Powered by Tech—and Not Much Else

摘要

標普500與那斯達克指數週二雙雙收在歷史新高，漲勢卻愈來愈集中於少數AI大型科技股。輝達一週上漲4.5%，Meta自8月中旬漲24%；醫療、銀行與民生消費股多數走弱，顯示大盤廣度明顯縮窄。

為何重要

美股創高背後的市場廣度正在惡化，投資人對少數AI巨頭依賴升高；一旦科技股反轉，指數承壓風險也會放大。

華盛頓郵報

田納西死刑注射失敗 女死囚一週後恢復意識

Christa Pike is conscious and speaking after failed execution, attorneys say

摘要

田納西州50歲死囚派克9月30日接受致死注射後未死亡，目前已恢復意識並能說話，律師稱預後仍不明。她仍在接受重症醫療；事件已促使州政府暫停執行死刑、展開第三方調查，監獄主管也已請辭。

為何重要

罕見的處決失敗直接衝擊美國死刑執行程序與人權爭議，也迫使田納西重新檢視致死注射制度與監督機制。

金融時報

SpaceX擬籌400億美元買輝達晶片 Apollo領軍融資

SpaceX looks to raise $40bn to buy Nvidia chips in financing led by Apollo

摘要

馬斯克旗下SpaceX尋求籌措400億美元購買輝達晶片，由Apollo主導融資。知情人士稱，方案包括100億美元銀行貸款與300億美元投資級債券，預計2027年完成，顯示AI晶片與資料中心投資需要龐大資金。

為何重要

400億美元融資凸顯AI算力投資進入超大規模資本競賽，也進一步綁緊SpaceX、輝達與信用市場。

衛報

法國逾25萬人為高中條件上街 警方催淚瓦斯驅離

Riot police fire teargas as 250,000 take part in schools protests across France

摘要

法國逾25萬名學生、教師與家長上街要求改善高中條件，巴黎等地爆發警民衝突，鎮暴警察施放催淚瓦斯並揮棍驅離。內政部稱488人被捕、43名警員受傷；抗議延燒兩週，馬克宏已召集部長緊急會商。

為何重要

示威已從校園條件爭議擴大成全國青年運動，並疊加警察執法爭議，對馬克宏政府形成新的社會與政治壓力。

路透

范斯開停戰條件 伊朗須實質削減鈾濃縮能力

In interview, US Vice President Vance says Iran must cut enrichment to end war

摘要

美國副總統范斯接受路透專訪表示，伊朗若要結束已持續7個月的美伊戰爭，必須「實質」削減鈾濃縮能力，而非只做口頭承諾。他並說，美方正與伊朗總統裴澤斯基安及外長阿拉奇接觸，但不確定德黑蘭真正決策者是誰。

為何重要

鈾濃縮成為停戰核心門檻，直接牽動荷莫茲海峽重啟與能源市場；戰事同時已成美國期中選舉的政治負擔。

美聯社

美伊戰爭最致命攻擊6美軍喪生 多數家屬未赴白宮活動

Most families of US troops killed in the Iran war’s deadliest attack weren’t at White House event

摘要

美聯社報導，美伊戰爭最致命的一次攻擊造成6名美軍在科威特喪生，但其中多數家屬未出席川普主持的白宮陣亡軍人家屬活動。部分家屬與生還官兵持續追問基地防空不足與軍方事前警訊處置，陸軍調查至今仍未向家屬說明。

為何重要

報導把戰場傷亡轉回美國國內問責，凸顯防空部署、軍方透明度與陣亡家屬信任問題，可能加重戰爭政治壓力。

（本文與AI協作）

范斯 美股 美伊

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