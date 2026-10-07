台積電ADR自新高小幅回落 聯電跌3%、台指期夜盤下跌31點

美股四大指數周二（6日）收漲，標普500和那斯達克指數創收盤新高，原油價格回穩且美國公債殖利率回落，暫時緩解了近幾周困擾投資人的擔憂，使市場得以將注意力轉向即將到來的企業第3季財報季。

2026-10-07 07:09