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台積電ADR自新高小幅回落 聯電跌3%、台指期夜盤下跌31點
台股ADR周二（6日）收黑，台積電ADR在前一天創下新高後回落，收盤下跌0.72%，報每股482.30美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股3,066.56元，較台北交易股票溢價率為18.63%。
聯電挫跌3%、日月光跌逾1%。
美股標普500指數和那斯達克指數創新高。道瓊工業指數6日收盤上漲253.14點，漲幅0.49%，報51,521.04點；標普500指數漲45.00點，漲幅0.58%，報7,818.95點；那斯達克指數上漲122.48點，漲幅0.45%，報27,599.79點。
費城半導體指數收盤上漲45.09點，漲幅0.34%，報13,217.82點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 743.58 -1.58 744.00 -0.05
中華電 CHT 146.49 -0.15 145.50 0.68
台積電 TSM 3,066.56 -0.72 2,585.00 18.63
聯電 UMC 147.45 -3.05 147.50 -0.04
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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