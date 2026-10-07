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布蘭特跌破100美元

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

國際油價下跌，布蘭特跌破每桶100美元，主因是中東石油出口量持續上升。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油期貨6日下跌1.9%至每桶98.37美元，西德州中級原油期貨滑落1.9%，報每桶87.70美元。

科威特目前的石油產量已恢復至戰前的75%，伊拉克則尋求租用更多油輪，運送該國油品穿越荷莫茲海峽。沙國能源部長6日表示，截至當天上午，經東西向輸油管送至紅海出口樞紐延布港（Yanbu）的原油量，已達580萬桶。

根據海事追蹤公司Kpler資料，不含伊朗的中東石油出口上周已超越美伊衝突前水準，約有40%避開伊朗宣稱封鎖的荷莫茲海峽，改以輸油管等方式進行。不過，AEI資深合夥人康利認為，經荷莫茲海峽的石油流出量改善，並不能解決能源問題，因為精煉油品供應仍受限。

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