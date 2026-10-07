布蘭特跌破100美元

中國大陸NAND製造商長江存儲（YMTC）一名員工透露，該公司預期全球記憶體供應短缺至少還將持續三年。另有報導指出，從全球三大記憶體製造商的新產能上線時程來看，2028年將是擴產的重要時點，但新產能是逐步提升，供應吃緊不會立即緩解。

2026-10-07 01:57