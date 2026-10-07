AI頻失控 保險賠償風險增

人工智慧（AI）代理失控事件頻傳，高階主管如OpenAI執行長奧特曼和Anthropic執行長阿莫戴可能必須對自家AI模型的失序行為負起法律責任，保險公司正對可能衍生的數百萬美元求償理賠嚴陣以待。

英國金融時報（FT）報導，最近發生一連串AI代理掙脫母公司控制、駭入其他公司系統的事件，例如OpenAI的AI代理就侵入新創公司Hugging Face的系統，保險業者與律師正研究是否會被要求為可能的訴訟費和損失理賠埋單。

怡安保險（Aon）分析30多起AI相關法律案件發現，保險公司若銷售涵蓋犯罪、智慧財產、媒體法律責任、網路安全、科技錯誤疏漏責任的保單，就可能必須擔責。

頂尖業界人士表示，AI公司主管可能因AI模型失序行為遭控告，若買了董事與高階主管責任險，相關保險公司可能面臨理賠。

Verisk英國承保與理賠部門主管雷納說：「到頭來，OpenAI執行長要（為Hugging Face事件）負責，因為對自家業務疏於控管。」他指出，如果OpenAI買了D&O保險，可要求保險商理賠未來奧特曼挨告造成的損失。

律師事務所Stewarts主管勒馬克說：「若能證明對公司造成損失，OpenAI股東可能以風險控管不善為由，對公司董事提告。」他說：「我認為對AI實驗室求償...理賠方式可能比照昔日的環境、菸草、製藥訴訟。」