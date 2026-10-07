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全球500大富豪 科技業最賺

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

根據彭博億萬富豪指數統計，今年截至9月30日，全球前500大富豪中約100名科技富豪，淨資產合計增加8,450億美元，創歷來單年前九個月最大增幅。相較下，科技領域以外的富豪，同期財富不增反減，共縮水620億美元。

這波身價增幅，受惠於人工智慧（AI）熱潮與科技股凌厲漲勢。科技億萬富豪目前總身價高達4.6兆美元，占指數所有富豪財富的36%，但人數僅占約兩成。

今年前九個月，彭博億萬富豪指數整體財富增幅，94%來自美國富豪。自9月10日起，全球前十大富豪更首度由美國人包辦，其中九人的財富來自美國科技公司，包括戴爾科技創辦人戴爾和Meta執行長祖克柏。

財富增長也高度集中在頂端。全球首富馬斯克今年1-9月淨資產增加3,100億美元，占整體增幅約四成。

AI熱潮也催生一批新富豪。Anthropic七名共同創辦人，在該公司6月完成一輪募資、估值達9,650億美元後，全數躋身彭博億萬富豪榜。中國大陸MiniMax創辦人閆俊杰，以及DeepSeek創辦人梁文鋒也首度進榜。

AI基礎設施業者同樣受惠。三星電子李氏家族兩名繼承人李富真和李敘顯，也加入榜單。

這也引發了外界對這些超級富豪加稅的呼聲。加州選民將在11月投票決定是否對該州的億萬富豪課徵財富稅，包括華盛頓州、紐約州、伊利諾州和羅德島州在內的其他州，也在討論是否對富裕居民課新稅。

富豪 科技業 戴爾

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