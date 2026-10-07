SpaceX衝星鏈 擬自製光纖

SpaceX傳出考慮自行製造光纖，用於星鏈網路服務。 另外，由於美中關係緊張，中國大陸製品頻遭限制，促使SpaceX打算尋找光收發模組的替代採購管道。

Wccftech引述WK substack的消息報導，一名專家表示，SpaceX有意自製光纖。SpaceX的火箭能夠壓低發射成本，一大原因是自行生產關鍵零組件。相較之下，波音與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的火箭聯盟，則仰賴外部引擎。

SpaceX研發Falcon火箭引擎，到Starship火箭更進一步，數樣零件都採自家生產，以確保供應鏈穩定、並管控成本。如今似乎對光纖也採取類似做法。

光纖之外，報導還說，SpaceX打算另尋光收發模組的替代採購管道。目前該公司採購對象包括康寧、陸企亨通與長飛光纖。

亨通與長飛光纖均生產光纖與光收發模組。由於光收發模組可用於資料中心，恐有安全疑慮，成了美國政府鎖定目標，迫使SpaceX另尋採購途徑。