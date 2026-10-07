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全球記憶體 還要短缺三年…陸長江存儲員工：公司調高晶片價格

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
中國大陸NAND製造商長江存儲（YMTC）一名員工透露，該公司預期全球記憶體供應短缺至少還將持續三年。路透
中國大陸NAND製造商長江存儲（YMTC）一名員工透露，該公司預期全球記憶體供應短缺至少還將持續三年。路透

中國大陸NAND製造商長江存儲（YMTC）一名員工透露，該公司預期全球記憶體供應短缺至少還將持續三年。另有報導指出，從全球三大記憶體製造商的新產能上線時程來看，2028年將是擴產的重要時點，但新產能是逐步提升，供應吃緊不會立即緩解。

長江存儲一名不具名員工在美國線上媒體《連線中國》（The Wire China）的報導中表示，該公司已調高晶片價格，並將產能轉向利潤率較高的產品。

記憶體三巨頭新廠啟用時間
記憶體三巨頭新廠啟用時間

不過，這名員工原本的說法並非長江存儲公開發布的正式展望。倘若記憶體短缺果真再持續三年，供應吃緊情況恐延續至2029年底左右。

美光（Micron）執行長梅羅塔日前也表示，2027年與2028年的記憶體供應都將更為吃緊。該說法顯示，記憶體供應即便到了2028年也不見得能獲得緩解，使產業新增產能開出的時程，日益成為焦點。

以美光為例，Schulz Research指出，該公司雖有一批新設施將於2027年啟用，但之後將出現一段擴產空窗期，下一批主要新增產能多數要到2028年下半年才陸續開出，且產量達到一定規模仍需時間。

根據公司揭露資料，美光計劃在2027年至2030年間，讓七座主要記憶體設施投入營運，數量居全球三大記憶體業者之冠。

美光第一波新設施將於2027年陸續投入營運，包含年初啟用的新加坡HBM先進封裝廠，以及年中左右投產的愛達荷州ID1 DRAM晶圓廠和銅鑼DRAM晶圓廠。

不過，美光下一批新增產能要到2028年下半年才會陸續上線，包括新加坡NAND晶圓廠、愛達荷州的ID2廠房，以及日本的DRAM擴產計畫。專為極紫外光（EUV）微影技術打造的桃園Fab 11E晶圓廠，也預計在2028年投產，使2028年成為美光擴產的重要時點。

南韓SK海力士與三星電子目前則正推動在南韓新建多達17座前段製程記憶體晶圓廠，但下一波新增產能，多半也要到2028年起才會陸續開出。

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