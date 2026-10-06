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比烏俄戰爭還慘！美國和伊朗戰爭衝擊 英國柴油價格創新高

中央社／ 倫敦6日綜合外電報導
受到美國和伊朗戰爭影響，英國平均柴油價格已經來到創新高的每公升接近2英鎊。路透
受到美國和伊朗戰爭影響，英國平均柴油價格已經來到創新高的每公升接近2英鎊。路透

政府數據顯示，受到美國和伊朗戰爭影響，英國平均柴油價格已經來到創新高的每公升接近2英鎊（約新台幣84元）。

法新社報導，數據顯示，英國平均柴油價格在10月5日截止的那一周達到每公升199.52便士，超越2022年7月俄羅斯入侵烏克蘭後創下的前高點199.22便士。

英國柴油價格今年初約為每公升140便士，自從2月底美伊衝突爆發以來，價格持續攀升。柴油價格上漲也與俄羅斯在遭到烏克蘭攻擊燃料設施後，實施出口限制有關。

全球各地柴油價格同步飆升。根據美國汽車協會（American Automobile Association）資料，美國平均柴油價格在9月下旬創下每加侖（3.78公升）近6.53美元（約新台幣208元）新高。

為減輕駕駛人壓力，美國總統川普昨天簽署行政命令，允許駕駛人在公共道路上使用免稅紅色柴油（red-dyed diesel）。這種燃料通常僅供農業機具及其他非道路設備使用。

為抑制價格，七大工業國集團（G7）與國際能源總署（International Energy Agency）協調後，2日同意釋出1億桶柴油和原油儲備。

伊朗戰爭 伊朗 柴油

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