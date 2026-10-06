日企拚電動車「邊跑邊充電」 本田、大成建設2027年度起測試

日本車廠本田（Honda）與大成建設等公司，將從2027年度起在高速公路展開以無線方式為行駛中電動車供電的測試，可對應高速公路最高時速120公里的速限。

「日本經濟新聞」報導，日本電動車的行駛中自動充電技術正邁向實用階段。外界對行駛中充電可降低電動車整體成本寄予厚望，關鍵在於能將相關設備的鋪設成本壓低到何種程度。

本田、大成建設及大成建設旗下的大成Rotec公司5日舉行記者會，本田研發子公司本田技術研究所主導這項計畫的首席工程師上田拓，在會上強調：「這是挑戰打造下一代社會基礎設施，也是進一步拓展電動車可能性的技術。」

3家公司以在高速公路實用化為目標。具體做法是在道路下方埋設送電設備，將電力以無線方式傳送給行駛中的車輛，再由車載受電設備接收電力進行充電。初期將以物流、運輸用商用車為導入對象。

這項技術的特色，在於將車輛與基礎設施系統一體化開發。本田負責電力傳輸與接收設備，大成建設負責供電設備，大成Rotec則負責道路施工方式。透過從送電到受電的整體系統最佳化，提高供電效率。

日本目前電動車普及率不到4%，遠低於歐洲的29%及中國的43%。上田拓表示，阻礙電動車在日本普及的因素之一，就是充電基礎設施不足以及充電所需時間較長。若能實現在行駛時充電，「就能減輕對充電地點、充電時間及續航里程的疑慮」。

此外，這項計畫也可望縮小電動車搭載的電池。電池成本約占電動車生產成本的1/4，若縮小電池規模，有望降低車輛售價；車體重量減輕後，也能延長續航里程。若能減少電池所需稀有金屬的使用量，對經濟安全保障也具有重要意義。

這項技術面臨的主要課題是成本。送電設備必須挖開既有道路後再埋設，因此要鋪設在整條道路上並不實際。至於要在哪些路段、鋪設多少設備，將根據目標車種及交通量等條件進行評估。

之所以從高速公路設置開始，也是考量經濟效益。高速公路沒有紅綠燈或交叉路口，車輛能以一定速度行駛，較容易提高供電效率。高速公路的道路管理者也較有限，不像一般道路還須顧及自行車、行人通行等更多安全條件，因此更容易推動導入。

另外，技術方面的課題還有耐久性。大成Rotec研發部長加納孝志表示，將活用大成建設集團在道路施工方面累積的技術，「即使大型車輛反覆行駛，仍能打造出維持耐久性的路面」。設計上也考慮配合高速公路每10年進行的維修工程，同步維護充電設備。

在海外，歐美已率先推動行駛中充電的實證測試。以色列新創公司Electreon在2023年成功完成全球最長、約2000公里的連續行駛測試，美國及法國也正在進行實證。

日本也正在完善行駛中充電的環境。2025年10月，放寬道路空間導入脫碳相關設備標準的「修正道路法」正式施行。無線供電設備等設施更容易設置於道路上，有助推動普及。

東日本高速道路（NEXCO東日本）預計自2027年度起，在館山自動車道千葉縣君津休息區附近的主線道路，展開約300公尺長的行駛中充電實證測試。

除了本田與大成建設組成的團隊外，豐田汽車（Toyota）、電裝（DENSO）及大林組（OBAYASHI）組成的團隊也將參與實證。

道路鋪設大廠世紀東急工業（Seikitokyu Kogyo）與芝浦工業大學則正在開發將送電設備直接設置於道路表面的技術，並考慮應用於有紅綠燈的交叉路口附近等一般道路。

不過報導也指出，即使能將成本壓低到一定程度，仍無法避免巨額投資。目前包括是否將成本轉嫁到高速公路通行費在內，具體收費制度尚未底定，營收模式也尚未確立。

除了技術革新，能否在兼顧事業成立所需損益平衡點的前提下完成基礎設施建置，恐將左右這項技術的成敗。