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中國大陸稀土管制衝擊全球 日官員：日本須守住半導體優勢

中央社／ 東京6日專電
日本經濟產業大臣赤澤亮正。路透
日本經濟產業大臣赤澤亮正。路透

日本經濟產業大臣赤澤亮正今天表示，中國掌握稀土供應鏈，出口管制不僅影響日本，也衝擊美國及全球經濟；另一方面，日本在半導體與AI相關材料、零組件及製造設備領域也具有優勢，應穩固這些地位，強化經濟安全保障。

赤澤在東京都發表演講指出，中國在稀土供應鏈占有重要地位，並利用這項優勢進行經濟施壓。各種稀土與特定產品的製造密切相關，一旦供應受到限制，對產業的影響相當直接，「出路主要有2個，設法說服中國繼續供應，或開發、尋找替代材料」。

赤澤表示，中國管制稀土帶來的衝擊非常大，「不只日本，包括美國在內，世界各國的經濟都受到影響」。

他也指出，相較之下，日本則在AI、半導體生產所需的材料及製造設備領域具有優勢，因此必須維持這些技術與供應鏈優勢，並作為日本的強項加以運用。

談到全球AI競爭，赤澤坦言，在AI本身的開發方面，日本面對美國及中國「目前還無法抗衡」。不過，他認為日本擁有全球首屈一指的製造業，以及特殊的除役核電廠，這些實際產業經驗可望成為日本發展「實體AI」（Physical AI）的重要優勢。

赤澤強調，實體AI「毫無疑問是日本的勝出關鍵」，如果發展順利，甚至可能成為日本具壓倒性優勢的領域。他並說，日本政府相當看重AI機器人與實體AI的開發。

赤澤也認為，隨著AI時代到來，新創企業成功的機率可能大幅提高，因此希望徹底且強力檢討日本振興新創企業的相關政策。

另一方面，日本經濟產業省今天宣布，針對持續入侵烏克蘭的俄羅斯追加制裁，進一步禁止出口可能有助於強化俄羅斯產業基礎的相關物品。

赤澤表示，俄羅斯的「侵略」應受到譴責，日本「站在烏克蘭這一邊」。不過，針對俄羅斯薩哈林州的石油及天然氣開發計畫「薩哈林2號」，他強調，維持日本在當地的權益，是「優先順位相當高的課題」，目前日本與俄羅斯在此議題上並未發生問題。

赤澤指出，如果日本放棄薩哈林2號權益，「我不說是哪一個國家，但其他國家就會進來」，日本投入龐大稅金進行開發的成果，可能因此被其他國家取得，因此必須考量放棄權益是否符合日本國家利益。

稀土 日本 半導體

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