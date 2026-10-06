中東衝突持續營運成本大增 印度航空公司向政府求援

印度航空業者受到中東衝突持續、航空燃料價格上漲、空域受限、盧比不斷貶值等因素衝擊，營運成本一再推升，印度航空公司聯合會（FIA）代表3家印度主要航空公司發函給政府，希望能有相關配套措施，緩解航空公司面臨的龐大財務壓力。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，FIA代表靛藍航空（IndiGo）、印度航空（Air India）、香料航空（SpiceJet）3家印度航空公司致函印度民航部部長納依度（Kinjarapu Ram Mohan Naidu），信中提到，希望政府能以具體措施幫助業者度過難關，包括要求更多的邦降低燃料稅、將起降費和停機費等費用優惠的期限延長等。

FIA在信中提到，航空業者十分肯定政府針對起降費和停機費等費用上給予優惠，但期限已經截止，中東的衝突卻還在持續，導致航空公司面臨空域受限、航線被迫延長、機組員人力成本增加、營運中斷、盧比貶值、燃料價格上漲等問題，讓營運成本跟著上升。

FIA表示，燃油成本向來占營運成本的30%至40%，但如今受外在環境影響，已上升到55%至60%之間。

FIA呼籲，若政府能採取措施，為航空業者提供急需的支持，將有助維持讓乘客能以負擔得起的費用搭飛機，並讓航空公司在充滿挑戰的經營環境中，繼續為印度的經濟成長等目標做出貢獻。

FIA也提到，若航空公司的訴求未獲重視，導致無法及時獲得支持，未來可能不得不停飛一些難以維持的航線。

印度經濟時報（The Economic Times）報導，FIA表示，營運成本不斷上升，事態發展已嚴重影響航空公司資金流動，因此亟需政府提供支持。

FIA稱讚了政府給航空公司的信貸方案，但稱因為撥款的機構「陷入猶豫狀態」，已申請信貸的航空公司相關程序遭遇延遲，目前僅收到部分已核准撥出的款項。

FIA期盼民航部給予有關銀行適時的指示，以確保透過相關計畫的信貸，核准後的資金都能及時撥款，好讓航空公司獲得關鍵的營運資金，並繼續為全印度提供必須的航空網絡。

印度政府今年5月批准一項緊急信用額度保證計畫，緩解受中東衝突影響的航空公司、中小企業在財務上的壓力。