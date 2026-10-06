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科技股領軍華爾街創新高 亞股多收漲

中央社／ 香港6日綜合外電報導

科技股領軍華爾街股巿創新高，不過政府借款成本激增引發疑慮，漲幅收斂。亞洲股市主要指數今天大多上揚。

法新社報導，雖然供給疑慮仍讓油價居高不下，國際油價因七大工業國集團（G7）釋出儲油、沙烏地阿拉伯降價及波斯灣地區出口恢復至戰前水準等因素而回落的態勢大體上得以延續。

美國那斯達克指數因輝達（NVIDIA）、SpaceXMeta等科技巨擘強勢上漲而再創新高，但是觀察人士指出，這波漲勢日益集中在少數股票。

中東危機推高能源成本，進而帶動通膨上升，各國央行不得不面臨升息壓力，市場仍充滿不確定性。這也使得政府債券殖利率飆升至數十年來罕見高點。

募資顧問公司Post Oak Group資深副總裁法夫（ChrisDella Fave）表示：「我們以前從未見過這種情形。」他估計，人工智慧（AI）相關企業債券已經從兩年前僅占所有企業債券發行總量的4%大幅增至25%。

國際油價今天延續前一交易日走跌，布倫特原油（Brent）重回每桶100美元以下。

不過，沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）執行長納瑟（Amin Nasser）在G7釋油後警告全球能源儲備吃緊說：「整個體系已經快要撐不住，由於全球幾乎已無其他替代選擇，供應韌性的緩衝餘裕正降到令人心驚的低點。」

日股基準日經指數今天收漲1.1%，來到70683.98點。港股恆生指數收漲1.0%，來到24280.56點。上證指數因節日休巿。

至於其他亞股，台北、雪梨、新加坡、吉隆坡、雅加達、威靈頓股巿收漲。首爾、馬尼拉股市收跌。

華爾街 亞股 科技股 Meta 輝達 SpaceX

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